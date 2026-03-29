'Nişantaşı'nda Patates Kızartması' Gündem Olmuştu: Bir Diş Hekimi Esra Erol'daya Bağlanarak Teklifte Bulundu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.03.2026 - 10:30

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde Yusuf adlı erkek, eşinden şikayet etmişti. Eşi Derya'nın Nişantaşı'nda patates kızartması sipariş etmesinden yakınan Yusuf sosyal medyada gündem olmuştu. Eşinin ithamlarının ardından Derya'ya destek yağdı. Bir diş hekimi, yayına bağlanarak Derya'nın dişlerini yapıp daha sonra Nişantaşı'nda birlikte patates kızartması yiyeceklerini açıkladı.

Esra Erol'da programında geçtiğimiz hafta Yusuf adlı kişinin eşiyle ilgili ithamları gündem yaratmıştı.

Eşine sürekli 'yetersizsin' diyen Yusuf, 'Nişantaşı'na götürüyorum. Oturuyoruz 'ne yapacağız edeceğiz, bir şey söyleyelim yiyelim' patates kızartması... Ya biz buradan oraya patates kızartması yemeye mi gidiyoruz, evde var patates kızartması' açıklamasıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Detaylar:

Yayına bağlanan bir diş hekimi, arayarak Derya'yı tebrik etti.

Diş Hekimi Dr. Büşra Zırhlı, Derya'ya teklifte bulundu.

'Güzel şeyler güzel gülüşle başlar' diyen Dr. Büşra Zırhlı, 'O yüzden kendisine güzel bir gülüş tasarımı hediye etmek istiyorum. Kliniğim Nişantaşı'nda. Önce dişlerini yapacağız sonra nerede isterse Nişantaşı'nda patates kızartması yiyeceğiz.' dedi. Bunun üstüne Esra Erol, 'Lütfen ben de geleyim.' dedi. Bunun üzerine Zırhlı, 'En iyi patates kızartması Nişantaşı'nda yapılıyor.' dedi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
