Danla Bilic’ten Survivor Panorama İtirafı!

Bilic, o anları şu sözlerle aktardı:

“Acun abi ben ve Can’a Panorama sunmayı teklif etti. Can mosmor oldu, hayır diyemediği için ben hayır dedim.”

Danla Bilic’in yakın arkadaşı Cemal Can Canseven, 2020 yılında Survivor'a katılarak adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Gönüllüler takımında yarışan Cemal Can, hem performansı hem de enerjisiyle kısa sürede izleyicinin favorisi haline gelmişti. Özellikle samimi tavırları, arkadaşlık ilişkileri ve pozitif duruşuyla Survivor tarihinin en sevilen yarışmacılarından biri olmayı başarmıştı.

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Cemal Can Canseven, o dönem adeta sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Hala birçok izleyici, Canseven'in All Star kadrosunda yer almasını istiyor.