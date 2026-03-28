Danla Bilic’ten Survivor Panorama İtirafı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.03.2026 - 22:30

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Danla Bilic, bu kez yaptığı itirafla dikkat çekti. Yıllardır ekranların en çok konuşulan yarışmalarından biri olan Survivor'ın yorum programı Survivor Panorama hakkında konuşan Bilic, kendisine teklif geldiğini söyledi.

Yıllardır ekranların en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor, sadece yarışmasıyla değil, sonrasında yapılan yorum programıyla da gündemden düşmüyor.

Yarışmanın nabzını tutan Survivor Panorama ise özellikle eski yarışmacılar ve ünlü isimlerin yorumlarıyla dikkat çekiyor.

Bu kez gündeme gelen isim ise sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık konuşulan Danla Bilic oldu. Bilic, YouTube programında yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı.

Danla Bilic, yaptığı açıklamada Acun Ilıcalı’nın kendisine ve yakın arkadaşı Cemal Can Canseven'e “Survivor Panorama” sunuculuğu teklif ettiğini söyledi.

Bilic, o anları şu sözlerle aktardı:

Acun abi ben ve Can’a Panorama sunmayı teklif etti. Can mosmor oldu, hayır diyemediği için ben hayır dedim.”

Danla Bilic’in yakın arkadaşı Cemal Can Canseven, 2020 yılında Survivor'a katılarak adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Gönüllüler takımında yarışan Cemal Can, hem performansı hem de enerjisiyle kısa sürede izleyicinin favorisi haline gelmişti. Özellikle samimi tavırları, arkadaşlık ilişkileri ve pozitif duruşuyla Survivor tarihinin en sevilen yarışmacılarından biri olmayı başarmıştı.

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Cemal Can Canseven, o dönem adeta sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Hala birçok izleyici, Canseven'in  All Star kadrosunda yer almasını istiyor.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
