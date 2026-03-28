Gözaltına Alınan Hande Erçel’in Kabanının Fiyatı Gündem Oldu

Gözaltına Alınan Hande Erçel’in Kabanının Fiyatı Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.03.2026 - 18:37

Son dönemin en popüler oyuncularından Hande Erçel, bu kez rol aldığı projelerle değil adının karıştığı soruşturmayla gündeme geldi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Erçel’in Türkiye’ye dönüşü sonrası gözaltına alınması, magazin gündemine bomba gibi düştü. Erçel'in gözaltı sırasında giydiği kabanının fiyatı sosyal medyada gündem oldu.

Hande Erçel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer aldı.

Hande Erçel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer aldı.

Soruşturma kapsamında birçok ünlü isim hakkında işlem başlatılırken, Erçel’in yurt dışında bulunması nedeniyle hakkında ayrıca yakalama kararı çıkarıldı.

Yurt dışında olduğu için ilk etapta işlem yapılamayan Hande Erçel, Türkiye’ye döndüğü anda gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne götürülen oyuncunun burada savcılık tarafından ifadesi alındı.

İfadesinin ardından Erçel, soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek saç ve kan örneği verdi.

'Herkese örnek olmaya, ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve çalışıyorum. Böyle bir dosyada bu şekilde adımın geçmesi nedeniyle üzüntü duyuyorum, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.' ifadelerini kullanan Erçel'in kombini sosyal medyada gündem oldu.

Hande Erçel’in ifade vermeye geldiği sırada giydiği kaban da sosyal medyada ayrı bir gündem oldu.

Hande Erçel’in ifade vermeye geldiği sırada giydiği kaban da sosyal medyada ayrı bir gündem oldu.

İddialara göre ünlü oyuncunun tercih ettiği kabanın fiyatı 1.225 dolar. Bu da yaklaşık 54 bin TL’ye denk geliyor.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
