Kubat Verdiği Kilolarla Bambaşka Birine Dönüştü!

Özellikle Gel Konuşalım programında gündeme gelen bu değişim, izleyicilerin de dikkatinden kaçmadı.

Programda konuşan Ece Erken, Kubat’la daha önce yaptığı röportajı hatırlatarak “Benim iki katımdı” sözleriyle sanatçının eski haline vurgu yaptı. Şubat 2025’te yapılan röportajla bugünkü hali kıyaslanınca, Kubat’ın verdiği kiloların farkı net bir şekilde ortaya çıktı.

Sanatçının nasıl zayıfladığı sorusunu ise menajeri Can Talanioğlu yanıtladı. Canlı yayına bağlanan Talanioğlu, “Spor yapıyor, yürüyüş yapıyor. Diyet yapıyor” sözleriyle Kubat’ın disiplinli bir süreçten geçtiğini belirtti.

Kısa sürede dikkat çeken bu değişim sonrası sosyal medyada “Kubat resmen bambaşka biri olmuş” yorumları yapılırken, sanatçının yeni hali dikkat çekti.