Yeşilçam’ın “Bayan Bacak”ı Serpil Örümcer’in Son Hali Yürek Burktu!

Serpil Örümcer, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ekonomik sıkıntılar yaşadığını açıkladı. Yaşadığı evin kentsel dönüşüme girdiğini ve taşınmak zorunda olduğunu belirten Örümcer, yeni bir ev bulmakta zorlandığını söyledi.

“Kiralar çok yüksek, bütçem yeterli değil” diyerek destek isteyen sanatçı, geçimini sağlayabilmek için kişisel eşyalarını satışa çıkardığını da dile getirdi.

'Ben 70’li yılların film ve ses sanatçısı Serpil Örümcer’im. Bazı haberlerde bana dayalı döşeli ev verildiği söyleniyor ama bu doğru değil. Şu anda kirada oturuyorum. Ne yazık ki yaşadığım ev de kentsel dönüşüme girdi ve taşınmak için çok az zamanım kaldı.

Yeni bir kiralık ev arıyorum ancak kiralar çok yüksek, bütçem yeterli değil. Bu yüzden resimlerimi, kasetlerimi ve üzerinde fotoğrafım olan bir saati satıyorum. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.'