article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yeşilçam’ın “Bayan Bacak”ı Serpil Örümcer’in Son Hali Yürek Burktu!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.03.2026 - 11:26

1970’li yıllara “Bayan Bacak” lakabıyla damga vuran Serpil Örümcer, bu kez kariyeriyle değil yaptığı yardım çağrısıyla gündemde. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Yeşilçam’ın unutulmaz ismi, yaşadığı zorlukları anlatarak destek istedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Serpil Örümcer, 1967 yılında katıldığı güzellik yarışmasıyla adını duyurduktan sonra hızla şöhrete kavuşmuştu.

Hem oyunculuk hem de müzik kariyeriyle 70’li yılların en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. 

Yeşilçam döneminde birçok filmde rol alan Örümcer; Çingene Aşkı Paprika Adım Kan Soyadım Silah, Dalgacı Mahmut, Ali Babanın Çiftliği gibi yapımlarla hafızalara kazındı. 

Aynı zamanda sahne hayatında da aktif olan Örümcer, müzik kariyerinde albümler çıkararak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Bir dönem İzmir Fuarı’nda en yüksek ücreti alan sanatçılardan biri olması da onun ne kadar popüler olduğunun göstergesiydi.

Ancak yılların yıldızı bugünlerde zor bir hayat mücadelesi veriyor.

Serpil Örümcer, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ekonomik sıkıntılar yaşadığını açıkladı. Yaşadığı evin kentsel dönüşüme girdiğini ve taşınmak zorunda olduğunu belirten Örümcer, yeni bir ev bulmakta zorlandığını söyledi. 

“Kiralar çok yüksek, bütçem yeterli değil” diyerek destek isteyen sanatçı, geçimini sağlayabilmek için kişisel eşyalarını satışa çıkardığını da dile getirdi.

'Ben 70’li yılların film ve ses sanatçısı Serpil Örümcer’im. Bazı haberlerde bana dayalı döşeli ev verildiği söyleniyor ama bu doğru değil. Şu anda kirada oturuyorum. Ne yazık ki yaşadığım ev de kentsel dönüşüme girdi ve taşınmak için çok az zamanım kaldı. 

Yeni bir kiralık ev arıyorum ancak kiralar çok yüksek, bütçem yeterli değil. Bu yüzden resimlerimi, kasetlerimi ve üzerinde fotoğrafım olan bir saati satıyorum. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın