Nez’den Yıllar Sonra Gelen İtiraf: “Kariyerimi Gülşen Bitirdi”

O dönem yapımcısı olan Erol Köse ile birlikte çalışan Nez’in hayatı, sahnede Davut Güloğlu ile yaptığı şov sonrası değişti.

İddiaya göre bu sahne performansının ardından Nez ve Davut Güloğlu arasındaki yakınlaşmanın ilk fitiliydi ve ikili bir süre sonra aşk yaşamaya başladı.

Bu gelişme ise Erol Köse cephesinde büyük bir krize neden oldu. Davut Güloğlu’nun evli olduğunu söyleyen Köse, Nez’e sert tepki gösterdi. Hatta Nez için “karizması çizildi” gibi ifadeler kullandığı ve sektörde önünü kestiği iddiaları uzun süre konuşuldu.

Nez'e Davut Güloğlu'nun evli olduğunu söyleyen Erol Köse yıllar sonra Gülşen'le aşk yaşamış, boşanmış olduğunu söylese de bir süre sonra evli olduğu ortaya çıkmıştı.

Nez ve Erol Köse ikilisi arasındaki gerilim yıllarca devam ederken, magazin dünyasında bu hikaye hep “Nez – Davut ilişkisi” ve 'Nez- Erol Köse polemiği' üzerinden anlatıldı.