Nez'den Yıllar Sonra Gelen İtiraf: "Kariyerimi Gülşen Bitirdi"

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.03.2026 - 14:21

Bir döneme damga vuran polemikler, Erol Köse’nin vefatının ardından yeniden gündeme geldi. Uzun yıllar konuşulan Nez – Erol Köse geriliminin perde arkası bu kez Nez’in yaptığı çarpıcı açıklamayla yeniden tartışma yarattı. Üstelik bu kez işin içine Gülşen detayı da girdi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2000’li yılların başında “Yerli Shakira” olarak anılan Nez, kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyordu.

O dönem yapımcısı olan Erol Köse ile birlikte çalışan Nez’in hayatı, sahnede Davut Güloğlu ile yaptığı şov sonrası değişti.

İddiaya göre bu sahne performansının ardından Nez ve Davut Güloğlu arasındaki yakınlaşmanın ilk fitiliydi ve ikili bir süre sonra aşk yaşamaya başladı.

Bu gelişme ise Erol Köse cephesinde büyük bir krize neden oldu. Davut Güloğlu’nun evli olduğunu söyleyen Köse, Nez’e sert tepki gösterdi. Hatta Nez için “karizması çizildi” gibi ifadeler kullandığı ve sektörde önünü kestiği iddiaları uzun süre konuşuldu.

Nez'e Davut Güloğlu'nun evli olduğunu söyleyen Erol Köse yıllar sonra Gülşen'le aşk yaşamış, boşanmış olduğunu söylese de bir süre sonra evli olduğu ortaya çıkmıştı. 

Nez ve Erol Köse ikilisi arasındaki gerilim yıllarca devam ederken, magazin dünyasında bu hikaye hep “Nez – Davut ilişkisi” ve 'Nez- Erol Köse polemiği' üzerinden anlatıldı.

Erol Köse’nin vefatının ardından Nez’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden konuşan Nez, bugüne kadar anlatılan hikayenin eksik olduğunu ima etti.

Nez, yaptığı açıklamada o dönem Erol Köse’nin şirketine geçen Gülşen’in kendisini istemediğini ve asıl kırılmanın burada yaşandığını öne sürdü.

“Bize hep Nez ve Davut hikayesi anlatıldı ama gerçek çok farklıydı” diyen Nez, Davut Güloğlu’nun kendisini o süreçte koruyan tek kişi olduğunu da ifade etti.

Ayrıca yıllarca susmak zorunda kaldığını belirten şarkıcı, ailesiyle birlikte zor süreçlerden geçtiğini, sağlık sorunları yaşadığını ve çok sayıda dava ile uğraştığını dile getirdi.

Nez’in açıklamalarında en dikkat çeken detaylardan biri ise yaşadıkları sürecin yalnızca kariyer değil, psikolojik ve ailevi boyutlarıyla da ağır sonuçlar doğurduğunu söylemesi oldu.

Nez açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

'Bilmediğiniz öyle eksik noktalar var ki canlarım 🥰 Sizin gördüğünüz ve size verilmek istenilen buydu. O dönem ki şirketimize geçen yeni şarkıcımız zaten yeni yengemiz olmuştu hepimiz şahit olduk! Hanımefendi bizi aynı şirkette istemediği için resmen bir savaş başladı! Ama size sürekli Nez ve Davut hikayesi verildi. O dönem Davut beni savunabilen, koruyabilen tek insandı. Ne olursa olsun yukarıda Allah var, kardeşleri ile beni birçok şeyden korudular.

Şimdi her şey geçmişte kaldı. Herkes kalmasını elbet bir gün yaşar. Kısacası canlar aslında hikaye içinde çok hikaye var; ben ve ailem çok susmak zorunda kaldık ve artık hala bu isimlerle anılmak bize eski travmaları hortlatıyor. Sağlığımdan olduğum aylar, yıllar geçirdim. Sayısını bile bilmediğiniz davalar açıldı, her birini kaybettim!! Biz yine de sustuk ve o yılları, yapılanları ben ve ailem gömdük!

Son olarak şunu bilmenizi isterim ki sizin annenize hiç silah gösterildi mi!!! Evladı ile tehdit edildiniz mi!! Artık bu konulardan biz uzağız, bizden uzak Allah'a yakın 🌷🌷🌷 sevgiyle aydın kalın 🙏🏻🤍'

Erol Köse'nin zamanında Nez'le yaşadığı anlaşmazlık hakkında kurduğu cümleleri şöyle bırakalım:

Erol Köse'ye göre Nez'in kariyerini bitiren o videoyu da şöyle bırakalım:

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
