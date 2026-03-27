Ayrılık İddiaları Sonrası Ece Erken ve Ceyda Düvenci Arasındaki İpler Gerildi

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.03.2026 - 12:47

Magazin gündemi son günlerde Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete cephesinden gelen ayrılık iddialarıyla çalkalanıyor. Gel Konuşalım programında ortaya atılan söylentiler kısa sürede yayılırken, taraflardan peş peşe gelen açıklamalar olayın seyrini değiştirdi.

Önce Düvenci’nin “hayatımda her şey yolunda” çıkışı, ardından çiftin birlikte yaptığı net açıklama ve son olarak Ece Erken’in sert sözleri... Tüm bu gelişmeler magazin dünyasında tansiyonu bir hayli yükseltti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete hakkında son günlerde dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında Ece Erken, ikilinin ayrıldığını, bunun üzerine de fotoğrafların silindiğini idda etmişti. Ece Erken ayrılık iddialarını Ceyda Düvenci'nin yakın bir arkadaşına sorduğunu ve ikilinin arasının iyi olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz sene evlenecekleri iddia edilen çiftin birlikteliğini ise Güçlü Mete'nın kızının desteklemediği söylendi.

Ardından ayrılık iddialarını yalanlayan ikilinin tepkilerine Ece Erken'den yanıt geldi.

Ayrılık söylentilerinin ardından Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından yaptığı uzun paylaşımla dikkat çekti.

'Hayatımda her şey yolunda ve yerli yerinde. Sonra en yakın arkadaşımdan bir telefon alıyorum tüüüm bu güzelliklerin içinde tamamen asılsız yalan dolana sarıp sarmaladıklarını öğreniyorum beni ve hayatımı. Umursamıyorum aslında çünkü doğruyu ben biliyorum. Ama sonra öğreniyorum ki arkadaşım dahil kırılmış haberden. Konuşmaları şaşkınlıkla dinlerken, doğruları yazmış ki onlar da doğruyu bilsin diye ve onunla da 'demek gerçek ki savunuyor' diye dalga geçmişler bir güzel... güzel mi? Değil. Etik mi? Değil. Doğru mu? Hiç değil. Düşünsenize kendi hayatınızla ilgili doğruyu söylemeye çalıştığınızda bile hesap veriyor konumuna düşürülüyorsunuz. Ve sizi hiç tanımayan biri çoook tanıyormuşçasına, şahsi tarihine ve karakterine bakmadan ahkam kesiyor. Şaşırdım mı? Hayır!!! Yine herkese saygı, sınır, dürüstlük, sevgi ve mutlulukla mutlu olmayı öğrenecekleri bir hayat dileyerek başladım güne... Ben en iyisi sadece yoluma ve hayatıma bakıp, üretmeye, okumaya, öğrenemeye devam edeyim ❤️'  şeklinde ayrılığı yalanlayan Düvenci'ye Ece Erken'den yanıt gecikmedi.

Ece Erken 'Ne güzel hep sorarak haber yaparız, kendime yapılmasını istemediğim şeyi kimseye yapmam, kendime aşırı güveniyorum bu konuda, savaşlar vs varken kusura bakmayın zamanınızı yine doğru haberle harcadık :) sevgiler' ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Güçlü Mete ve Ceyda Düvenci'den bir açıklama daha geldi.

'Dünyada savaşlar varken, insanlar katledilirken, ekonomik olarak hepimizi etkilerken, önemli davalar sürerken, tutuklu gazeteciler varken, her sabah yayında size bunları anlatmaya çalışırken bir yalan haber nedeniyle kendimizi açıklamak, vaktinizi çalmak zoruma gidiyor. Biz ayrılmadık, birbirimizi çok seviyoruz, sessizce küçük ve mutlu yaşantımıza devam ediyoruz. Daha yeni, 1 Mart’ta ikinci yılımızı kutladık. Ortada 'A'sı dahi olmayan ayrılık haberini kim, neden uydurur! 33 yıllık yayıncılığım bana şunu öğretti. Araştırmak lazım: Böyle kasıtlı dezenformasyon haberi kimin işine yarar? Kimin menfaati olur?

Medya kuruluşlarında ve bağımsız medyada çalışan meslektaşlarımdan ricam, bu yalanı size kimin, neden fısıldadığını, neden sizi yalanlarına alet ettiğini araştırabilirsiniz. Ve bu tarz bir doğrulama ihtiyacı hissettiğinizde bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi yayınlar dilerim.

Vaktinizi aldığım için özür dilerim'

Ece Erken ise sert bir yanıtla karşılık verdi.

'Yalan haberin içinde hiç olmadım hatta detaylandırabilirim de bazı şeyleri B.Ş varken yan komşu M.nin olması, M.nin taşınması sırf bundan dolayı... zayıflarkende dikkat edelim bu arada T.K.nin eşi Y.K liyi unutmayalım, magazin değeri olmayabilir ama bazı C.D. gibi diğer beyefendiyi de hatırlatabilirim.... ben magazinci değilim ama halkın bilmediği bizim çevremizde herkesin bildiklerini unutup aklınca ukala ukala cevaplar falan... ben daha da bilgilendiririm isteyeni, temiz bir geçmişin var sanki tövbe tövbe, ben hatalarımdan (ki benimki inanmaktı sadece) ders aldım, sana öncelikle B12, sonrasında da ders almanı öneririm bayan kültür elçisi.'

İlginizi Çekebilir:

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
