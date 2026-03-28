Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun Babasıyla İlgili Geçmişteki Sözleri Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.03.2026 - 17:07

Sosyal medya fenomenliği ve şarkıcılık kariyeriyle tanınan Aleyna Kalaycıoğlu, son günlerde adının karıştığı olayla gündemden düşmüyor. İstanbul Ümraniye’de hayatını kaybeden genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı ile ilgili soruşturmada adı geçen Kalaycıoğlu’nun tutuklanması magazin ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gelişmeler peş peşe gelirken, olayın detayları kadar geçmişte yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme taşındı.

19 Mart’ta İstanbul Ümraniye’de yaşanan olayda, park halindeki araçta bulunan Kubilay Kaan Kundakçı, silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddialara göre genç futbolcu, rapçi Canbay ile Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki gerilimi yatıştırmak için olay yerine gitmişti.

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu’nun da bulunduğu birçok isim gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının serbest bırakıldığı öğrenilirken, Kalaycıoğlu’nun da aralarında olduğu 7 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Kalaycıoğlu’nun, soruşturmada azmettirici olduğu şüphesiyle tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

Tutuklama kararının ardından Aleyna Kalaycıoğlu’nun cezaevindeki koşulları da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ancak Aleyna Kalaycıoğlu'nun 16 kişilik C4 koğuşunda 80 kişiyle beraber kaldığını, koğuşta sürekli kavgalar çıktığını, yataklarda dönüşümlü yatıldığını belirten Erdinç'e yalanlama geldi.

Gündemden düşmeyen olayla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu’nun geçmişte yaptığı açıklamalar da yeniden konuşulmaya başlandı.

Kalaycıoğlu’nun yaklaşık 9 ay önce Adil Yıldırım’ın YouTube programında verdiği bir yanıt dikkat çekti.

“Eski sevgilim rahatsız ederse ne yapmalıyım?” sorusuna şu cevabı vermişti:

“Bunu direkt yeni sevgilime söylerim. Eski erkek arkadaşım takıntılıysa bilmesi lazım, yoksa olay çıkarır.”

Seda Sayan ile Her Şey Masada programına katılan Aleyna Kalaycıoğlu'nun babasıyla ilgili açıklamaları da dikkat çekti.

Babasıyla görüşmediğini söyleyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'Kardeşimin başına kötü bir olay geldi. Doktor hatası yüzünden engelli kaldı. Onu o süreçten sonra çok baba olarak göremedim hayatımda. Normalde, bu doktor hatası yüzünden olmuş bir olay, babam deli bir insandır. Böyle bir olayı bana anlatsalar derim ki 'Gider doktora bir şey yapar, sinir krizinden falan' ama hep böyle 'kader' dedi. Geri çekildi. Yardımcı olmadı. Psikolojik olarak bizden de güçsüz durumda bence' ifadeleri dikkat çekti.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
