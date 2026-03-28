Savcılıktan Aleyna Kalaycıoğlu Açıklaması: Cezaevi İddiaları Yalanlandı

Esra Demirci - TV Editörü
28.03.2026 - 14:06

Gazeteci Emrullah Erdinç, futbolcu cinayeti sebebiyle tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun zorlu cezaevi şartlarında kaldığını açıklamıştı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun 16 kişilik koğuşta 80 kişiyle beraber kaldığını ve sırayla yataklara yattıklarını iddia eden Emrullah Erdinç'e Burak Doğan'ın haberine göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yalanlama geldi.

KAYNAK: Burak Doğan

Reklam

Aleyna Kalaycıoğlu, Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin ardından 112'yi aramadan olay yerinden ayrıldığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Silivri’de bulunan Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Aleyna Kalaycıoğlu'nun son durumu merak edilirken gazeteci Emrullah Erdinç, Kalaycıoğlu'yla görüştüğünü belirterek ünlü ismin son durumu hakkında bilgi vermişti. 

Yayınladığı videoda Aleyna Kalaycıoğlu'nun 16 kişilik C4 koğuşunda 80 kişiyle beraber kaldığını, koğuşta sürekli kavgalar çıktığını, yataklarda dönüşümlü yatıldığını belirten Erdinç'e yalanlama geldi. Gazeteci Burak Doğan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Emrullah Erdinç'in iddialarının doğru olmadığını açıkladığını duyurdu.

Emrullah Erdinç'in iddialarını buradan okuyabilirsiniz:

İşte Gazeteci Burak Doğan'ın o paylaşımı:

SON DAKİKA!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Aleyna Kalaycıoğlu'nun kaldığı cezaevindeki koğuşun kalabalık olduğu, kavgaların çıktığı, yetersiz havalandırma ve yetersiz yatak ve yemek yiyemediği iddialarının tamamını YALANLADI.

Kalaycıoğlu'nun söz konusu odada 4 kişi kaldığı ve her tutuklu gibi tüm ihtiyaçların giderildiği öğrenildi.

Ayrıca Kalaycıoğlu'nun kaldığı ünitede kavga yaşandığına dair herhangi bir tutanak, sözlü veya yazılı bir şikayet bulunmadığı belirtildi.

Kalaycıoğlu ile 24.03.2026 tarihinde yapılan psikolog görüşmesinde; olumlu tutum ve davranış gösterdiği ve herhangi bir şikayet dile getirmediği rapor edildiği öğrenildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi açıklaması da burada:

Bazı sosyal medya hesaplarında, Kubilay Kaan KUNDAKÇI’nın öldürülmesi olayından ötürü tutuklanan ve halen Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Aleyna TUTUŞ KALAYCIOĞLU’nun kaldığı koğuşta çok fazla sayıda kişi olduğu, sürekli kavgalar yaşandığı, havalandırma alanının yetersiz olduğu, yeterli sayıda yatak olmadığı, tutuklunun yemek yiyemediği vs. iddialarını içerir paylaşımlar yapıldığı görülmüştür.

Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, adı geçen tutuklunun kaldığı ünitede, toplam 32 kişi kapasiteli 16 oda bulunmakta olup üniteden toplam 63 kişi kalmaktadır. Adı geçen tutuklunun kaldığı odada ise 4 kişi bulunmaktadır.

Ünitenin havalandırma alanı 162,1 m²’dir.

Tüm tutuklu ve hükümlülere, kurum girişi sırasında yatak, nevresim takımı, battaniye, hijyen seti, tek kullanımlık havlu vb. ihtiyaçları teslim edilmekte olup; kurumda yatağı olmayan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır.

Adı geçen tutuklunun kaldığı ünitede kavga yaşandığına dair herhangi bir tutanak, sözlü veya yazılı bir şikayet bulunmamaktadır.

Adı geçen tutuklunun kuruma kabulünün yapıldığı 24.03.2026 tarihinde psikolog görüşme yapılmış olup; görüşmeler sırasında olumlu tutum ve davranış gösterdiği ve herhangi bir şikayet dile getirmediği rapor edilmiştir

Sosyal medya yansıyan iddialar ile ilgili tutuklunun herhangi bir müracaatı bulunmamaktadır.

İzah olunan nedenlerle yapılan sosyal medya paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı

Reklam
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Reklam
