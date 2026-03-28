Emrullah Erdinç, Aleyna Kalaycıoğlu'nun Cezaevindeki Son Durumunu Açıkladı

Emrullah Erdinç, Aleyna Kalaycıoğlu'nun Cezaevindeki Son Durumunu Açıkladı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.03.2026 - 08:59

Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin ardından tutuklandı ve hapse girdi. Aleyna Kalaycıoğlu'nun olay sırasında 112'yi aramayarak kaçmayı tercih etmesi nedeniyle tutuklandığı belirtilmişti. Gazeteci Emrullah Erdinç, Aleyna Kalaycıoğlu'nun cezaevindeki son durumunu paylaştı.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu, Silivri’de bulunan Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu, Silivri’de bulunan Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Ümraniye'de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği olay gündemden düşmek bilmiyor. Rapçi Vahap Canbay'ın ayrıldığı sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istemesiyle başlayan olaylar zincirinde Kalaycıoğlu'nun yeni erkek arkadaşı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun açtığı ateş sonrasında genç futbolcu vefat etmişti. 

Aleyna Kalaycıoğlu'nun olay sırasında 112'yi aramayarak kaçmayı tercih etmesi nedeniyle tutuklanması gündem oluştururken gazeteci Emrullah Erdinç, Aleyna Kalaycıoğlu'nun cezaevindeki son durumu hakkında konuştu.

Emrullah Erdinç, Aleyna Kalaycıoğlu'nun cezaevindeki son durumunu açıkladı.

Emrullah Erdinç, Aleyna Kalaycıoğlu'nun cezaevindeki son durumunu açıkladı.

Emrullah Erdinç'in yayınladığı videoya göre Aleyna Kalaycıoğlu 16 kişi kapasiteli C4 koğuşunda 80 kişiyle beraber kalıyor. Mahkumlar dönüşümlü olarak yataklara yatarken koğuşta sık sık kavgalar çıkıyor. Erdinç, cezaevindeki avlunun sadece 10 adımlık olduğunu belirtirken ayrıca Aleyna Kalaycıoğlu'nun yemek yemediğinin ve sürekli uyumak istediğinin de altını çizdi.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
