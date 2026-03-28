APP Plaka Süresi Uzatılıyor! Son Tarih Belli Oldu

APP Plaka Süresi Uzatılıyor! Son Tarih Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.03.2026 - 13:20

Standart dışı plakaları ifade eden APP plaka için sürücülere 1 Nisan'a kadar tarih verilmişti. 1 Nisan'dan itibaren standartlara uymayan plaka kullanan sürücülere 140 bin TL para cezası ve sürücü belgesine el koyma cezası verileceği açıklanmıştı. Ancak iddialara göre APP plaka için son tarih uzatılıyor. CNN Türk muhabiri Murat Bekmezci, APP plaka için son tarihin 1 Ocak 2027'ye kadar uzatılacağını ifade etti.

APP plaka için süre uzatılacak. Son tarih belli oldu!

APP plaka için süre uzatılacak. Son tarih belli oldu!

Standartlara uymayan APP plaka sahibi sürücüler için son tarih 1 Nisan olarak açıklanmıştı. APP plaka kullanan sürücülere 140 bin TL ceza verileceği ve sürücü belgelerine 30 gün el konulacağı bildirilmişti. Cezayı duyan sürücüler plaka basım atölyelerinde değişim için uzun kuyruklar oluşturdu. CNN Türk muhabiri Murat Bekmezci, APP plaka için sürenin uzatılacağını açıkladı. 

Bekmezci 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatılmasının planlandığını aktardı.

Süre yetersiz bulunmuştu.

Süre yetersiz bulunmuştu.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu da APP plaka için son tarihin uzatılması talebinde bulunmuştu. Federasyon, sürenin yetersiz olduğunu ifade etmişti. 

Murat Bekmezci, “Edindiğimiz bilgilere göre sürücülerin standart plakaya geçmesi için sürenin 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatılması planlanıyor. Süre 1 Ocak’a kadar uzatılacak. Araç sahiplerinin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle süre 1 Nisan’a kadar uzatılmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak düzeneleme kamuoyuyla paylaşılacak” dedi.

APP plaka ve normal plaka arasındaki fark ne?

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
