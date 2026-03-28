5G Dönemi Başlıyor: Telefonlarda 5G’yi Kullanmak İçin Yapmanız Gereken Ayarlar

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.03.2026 - 13:49

Türkiye, mobil iletişimde devrim yaratacak 5G teknolojisine geçiş için geri sayıma başladı. Uzun süredir devam eden test çalışmalarının ardından, 1 Nisan itibarıyla 81 il merkezinde 5G sinyalleri aktif hale gelecek. Peki 5G nasıl kullanılır? Telefonda 5G nasıl aktif edilir? İşte 5G'yi kullanmak için yapmanız gereken ayarlar.

5G ne zaman geliyor?

Türkiye 1 Nisan itibarıyla 10 kat daha hızlı veri sunan 5G teknolojisine geçecek. Operatörlerin 5G için hazırlıkları hızlanırken vatandaşlar “5G’yi nasıl aktif ederim?” sorusunun yanıtını araştırıyor. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın planlamasına göre, 5G heyecanı ilk olarak şehir merkezlerinde yaşanacak. İki yıl içinde ise kapsama alanının Türkiye’nin en uç noktalarına kadar yayılması hedefleniyor.

5G uyumlu telefonlar: Telefonda 5G nasıl aktif edilir?

Türkiye’deki yaklaşık 95 milyon mobil cihazın 32 milyonu halihazırda 5G uyumlu. Peki, 5G uyumlu telefonlar hangileri? iPhone 12 ve üzerindeki modeller 5G desteği sunuyor. Galaxy S21 serisi ve sonraki modellerde bu teknoloji mevcut.

Telefonumun 5G uyumlu olup olmadığını nasıl anlarım?

Telefonunuzun 'Ayarlar' > 'Hücresel' veya 'Mobil Ağlar' sekmesine girin. Seçenekler arasında LTE veya 4.5G’nin yanında '5G' ibaresini görüyorsanız cihazınız uyumludur.

Telefonlarda 5G'yi kullanmak için bu ayarları yapmanız gerekiyor!

Vatandaşların 1 Nisan’da bu hıza erişebilmesi için üç temel şartı yerine getirmesi gerekiyor:

Uyumlu sim kart: İlk olarak Mevcut 4.5G uyumlu sim kartlar 5G için de kullanılabilecek. Daha eski kartların ise güncellenmesi şart.

Operatör onayı: Bağlı olduğunuz operatörün mobil uygulaması üzerinden veya SMS ile 5G servisini ücretsiz aktif etmelisiniz.

Cihaz ayarı: Telefon ayarlarından şebeke tipini '5G' olarak seçmeniz yeterli.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
