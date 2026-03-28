TOKİ ‘İlk Evim’ Vaadiyle Sahte e-Devlet Kurup Vurgun Yaptılar

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.03.2026 - 12:59

Dolandırıcılar vatandaşların ‘ilk evi’ne göz dikti. TOKİ ‘İlk Evim’ vaadiyle sahte siteler yaratan dolandırcılar vurgun yaptı. İzmir’de binlerce insanın ev sahibi olma hayalini hedef alan siber dolandırıcılara ağır darbe indirildi. 18 kişiyi dolandırılan 25 şüpheli tutuklandı.

Dolandırıcılar e-Devlet görünümlü tuzak kurdular. TOKİ 'İlk Evim' kampanyasının adını kullandılar.

İzmir’de sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden vatandaşları TOKİ ‘İlk Evim’ kampanyasının adını kullanarak dolandırdı. 

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin sosyal medya platformlarında ve arama motorlarında reklam vererek sahte internet sitelerini üst sıralara taşıdıkları belirlendi. Bu siteler üzerinden TOKİ İlk Evim başvurusu yapan mağdurların ilgisini çeken şüphelilerin, e-devlet sisteminin birebir aynısı olan sahte bir site tasarladıkları tespit edildi.

Müştekileri ikna etmek amacıyla sahte siteye kimlik bilgilerinin eklendiği anlaşıldı. Müştekilerin, girdikleri siteye T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapmalarının ardından 'Peşinat ücreti' adı altında belirtilen IBAN numaralarına para göndermeleri istendi. Şüpheli şahısların, gönderilen paranın iadesinin sağlanması bahanesiyle işlem dekontunun sisteme yüklenmesini isteyerek müştekilerin güvenlerini kazandıkları kaydedildi.

Kişisel bilgileri ele geçirilen vatandaşlarda para talep eden dolandırıcılar 1 milyon 44 bin liralık vurgun yaptı. 18 kişiyi dolandırdıkları şüphesiyle 34 şüpheliden 25’i tutuklandı.

Mağdurların dekontları sisteme yüklemesinin ardından şüphelilerin, 'Sigorta poliçe bedeli' ve 'İlk taksit bedeli' adı altında çeşitli miktarlarda para talep etmeye devam ettikleri tespit edildi. İzmir'de 18 müştekinin aynı yöntemle toplam 1 milyon 44 bin 660 Türk Lirası dolandırıldığı ve şüpheli şahısların bu yolla haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, toplam 45 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 zanlı gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 25'i tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Firari durumdaki 11 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
