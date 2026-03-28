Hande Erçel'in İfadesi Ortaya Çıktı

Hande Erçel'in İfadesi Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.03.2026 - 11:48

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yasaklı madde soruşturması kapsamında 27 Cuma günü yurt dışından dönerek havalimanında gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan Erçel, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Hande Erçel ifadesinde yasaklı madde iddialarını reddetti ve 'Üzüntü duyuyorum' dedi.

Hande Erçel'in ifadesi ortaya çıktı.

Hande Erçel'in ifadesi ortaya çıktı.

Yasaklı madde soruşturması kapsamında Hande Erçel hakkında bulunan gözaltı kararı, yurt dışında olması nedeniyle yakalama kararına dönüştürülmüştü. Türkiye'ye dönen Erçel, Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. İfadesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Erçel'den saç,kan ve idrar örneği alındı. 

Hande Erçel'in ifadesi ortaya çıktı. Yasaklı madde iddialarını reddeden Erçel, 'Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama işim gereği de dikkat ederim' dedi.

Erçel, yoğun iş hayatından dolayı gece hayatının olmadığını da belirtti.

Hande Erçel, Hakan Sabancı hakkındaki iddialara da ifadesinde yanıt verdi.

Hande Erçel, Hakan Sabancı hakkındaki iddialara da ifadesinde yanıt verdi.

'Hakan Sabancı'nın da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığını hiç görmedim' diyen Hande Erçel'in ifadesi şöyle:

'Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde halen eğitimime devam ediyorum. Bunun haricinde oyunculukla uğraşıyorum. Dosyada adı geçen çeşitli mekanlarda yalnızca Bebek Otel’in restoran kısmına iş görüşmesi yapmak için birkaç kez gittim. Onun haricinde gece hayatım yoktur.

Basında çıkan ve belli iş adamlarının düzenlediği iddia edilen hiçbir özel parti ve etkinliğe katılmadım. Dosyada adı geçen ve bu şekilde partiler düzenleyen kimseyi tanımıyorum. Bu parti ve etkinliklerden hiç haberim olmadı ve hiçbir şekilde davet dahi almadım.

Ben yaklaşık 13 yıldır ekranların önündeyim, etkileyebileceğim bir kitlenin olduğunun farkında olmam nedeniyle yaşantıma hep dikkat ettim ve herkese örnek olmaya, ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve çalışıyorum. Böyle bir dosyada bu şekilde adımın geçmesi nedeniyle üzüntü duyuyorum, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
