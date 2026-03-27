Hakkında Yakalama Kararı Çıkarılan Hande Erçel Türkiye'ye Döndü, Savcılığa İfade Verdi

Hakkında Yakalama Kararı Çıkarılan Hande Erçel Türkiye'ye Döndü, Savcılığa İfade Verdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.03.2026 - 11:50 Son Güncelleme: 27.03.2026 - 12:52

Oyuncu Hande Erçel, İstanbul'da yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'na gelerek kan ve saç örneği verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen ‘yasaklı madde' soruşturması sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen ‘yasaklı madde' soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan oyuncu Hande Erçel, Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılığa ifade veren Erçel, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Erçel ardından Adli Tıp Kurumu'na geldi. Burada kan ve saç örneği veren Erçel, ardından Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.

İfade veren Hande Erçel'den ilk görüntüler:

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
