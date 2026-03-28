Etiketlerdeki O İfadeler Tamamen Yasaklandı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.03.2026 - 09:30

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda etiketleme ve tüketiciyi bilgilendirme alanında kapsamlı düzenlemeler yaptı. Düzenlemeyle birlikte gıda etiketlerinde yeni dönem başlamış oldu. Artık ürünlerde her isteyen marka “Yüzde 100 Doğal, Günlük, Fırından Taze, Ev Yapımı” gibi ifadeleri yazamayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeye göre çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz etkileyebilecek veya şiddeti özendirebilecek şekilde tasarlanan gıda ürünlerinin piyasaya sunulması yasaklandı. Artık silah, kafatası, kemik gibi şiddeti özendiren şekillerde gıda üretimi ve ambalajlanması yapılamayacak. Çocuklar raflarda sadece besleyici değil, aynı zamanda güvenli görsellerle karşılaşacak.

Pazarlama stratejisi olarak kullanılan pek çok kelime artık tarihe karışıyor. Bakanlığın yeni rehberine göre ambalajında 'Doğal' yazabilmek için ürünün sıfır katkı maddesi içermesi şart. 'Günlük' ifadesi sadece raf ömrü 24 saati geçmeyen ürünlere verilecek. 'Ev yapımı' tabiri endüstriyel ürünlerde kesinlikle kullanılamayacak.

Aroma içeren ürünlerde gerçek meyve görseli kullanmak yasaklandı; eğer sadece aroma varsa üzerine kocaman 'aromalı' yazılacak.

Kılavuzda ‘krema' ifadesinin kullanımına ilişkin de yeni kurallar getirildi. Tebliğ kapsamı dışında kalan ürünlerde ‘krema' ifadesi kullanılamayacak, bu ürünler için ‘kremsos' gibi tanımlayıcı ifadeler kullanılabilecek. 

Ambalajlı ürünlerde ‘taze sıkılmış', ‘fırından taze' gibi ifadelerin kullanımı yasaklanırken, aroma içeren ürünlerde gerçek meyve görsellerinin kullanılması da engellendi.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
