Etiketlerdeki O İfadeler Tamamen Yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeye göre çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz etkileyebilecek veya şiddeti özendirebilecek şekilde tasarlanan gıda ürünlerinin piyasaya sunulması yasaklandı. Artık silah, kafatası, kemik gibi şiddeti özendiren şekillerde gıda üretimi ve ambalajlanması yapılamayacak. Çocuklar raflarda sadece besleyici değil, aynı zamanda güvenli görsellerle karşılaşacak.

Pazarlama stratejisi olarak kullanılan pek çok kelime artık tarihe karışıyor. Bakanlığın yeni rehberine göre ambalajında 'Doğal' yazabilmek için ürünün sıfır katkı maddesi içermesi şart. 'Günlük' ifadesi sadece raf ömrü 24 saati geçmeyen ürünlere verilecek. 'Ev yapımı' tabiri endüstriyel ürünlerde kesinlikle kullanılamayacak.

Aroma içeren ürünlerde gerçek meyve görseli kullanmak yasaklandı; eğer sadece aroma varsa üzerine kocaman 'aromalı' yazılacak.

Kılavuzda ‘krema' ifadesinin kullanımına ilişkin de yeni kurallar getirildi. Tebliğ kapsamı dışında kalan ürünlerde ‘krema' ifadesi kullanılamayacak, bu ürünler için ‘kremsos' gibi tanımlayıcı ifadeler kullanılabilecek.

'Taze sıkılmış', 'fırından taze' gibi ifadelerin kullanımı yasaklandı.