Restoran ve Kafelerde Yeni Dönem: Menüler Değişiyor!

Kafe ve restoran başta olmak üzere yeme-içme mekanlarında menülere düzenleme getirildi. Gıdaların içeriği ve enerji (kalori) değerine ilişkin bilgilerin tüketiciye sunulması zorunlu hale getirildi. Bu bilgiler menü, pano, broşür, dijital ekran veya karekod aracılığıyla paylaşılabilecek. Karekod ile bilgilendirme yapılması durumunda işletmelerin ayrıca tüketiciyi bilgilendirmesi gerekecek, talep eden müşterilere ise bilgiler ayrıca sunulacak.

Geçiş süreçleri ise ulusal zincirler için 1 Temmuz 2026’ya olarak açıklandı. 3 ve üzeri şubesi olanlar için son tarih 31 Aralık olarak belirlenirken küçük işletmelerin ise İçerik bildirimi için bu yıl sonu, kalori bildirimi için ise 2027 sonuna kadar süreleri var.