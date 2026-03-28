Semiramis Pekkan’ın Evi Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Bir döneme damga vuran “Bana Yalan Söylediler” ve “Unutamadım” gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Semiramis Pekkan, sadece sesiyle değil zarafeti ve duruşuyla da gönüllerde ayrı bir yer edindi.

Zaman zaman iki kardeşi aynı sahnede görmüş olsak da, Semiramis Pekkan kariyer yolculuğunda farklı bir tercih yaptı. Ajda Pekkan yıllar boyunca sahnelerin vazgeçilmez ismi olurken, Semiramis Pekkan daha çok özel hayatına yönelmeyi seçti. Evliliğinin ardından müzik ve sahne hayatından adım adım uzaklaşan Pekkan, gözlerden biraz uzak ama merak edilen bir hayat sürmeye başladı.

Son dönemde sağlık durumuyla gündeme gelen Semiramis Pekkan, geçtiğimiz yıl akciğer kanserine yakalandığını açıklamış ve tedavi sürecine dair çarpıcı detaylar paylaşmıştı.

'Her şeyi kabullenen, ‘bunlar da olacak’ diyen ben, saçım bir gecede döküldüğü zaman şok oldum. Saç getirin bana, dedim” diyerek tedavi sürecini anlatan Pekkan'dan sevindiren haber gelmişti. Kemoterapi sürecini tamamlayan sanatçı, yaşadığı zorlu dönemin ardından balon uçurarak iyileşme sürecini duyurmuştu.