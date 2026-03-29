NOW TV'nin Sevilen Dizisi Sezon Sonunda Final Yapıyor!

Merve Ersoy - TV Editörü
29.03.2026 - 08:50

Salı akşamları NOW TV'de yayınlanan ve birbirinden ünlü isimlerin rol aldığı Kıskanmak dizisi geniş bir izleyici kitlesine sahip. Özgü Namal, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan ve Selahattin Paşalı'nın başrol oynadığı dizi her ne kadar reytinglerde istenen başarıya ulaşamasa da sadık bir izleyiciyi elinde bulunduruyor. Ancak reytingler sebebiyle dizinin başrollerinden Özgü Namal'dan hayranlarını üzecek açıklama geldi.

Reklam

Özgü Namal, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan ve Selahattin Paşalı'nın başrollerini paylaştığı Kıskanmak, sezon başında büyük ses getirmişti.

Her ne kadar uzunca bir süre reytinglerde zirveyi göremese de dizi, bir süreliğine salı günlerinin birincisi olmayı başarmıştı. Ancak daha sonra A.B.İ. dizisinin başlamasıyla zirveyi yeniden kaptırdı.

Dizinin başrolü Özgü Namal, dizinin sevenleri için üzücü haberi Altın Ayı ödüllü Sarı Zarflar'ın galasında açıkladı.

Tebrikleri kabul eden ve filmle ilgili açıklama yapan Özgü Namal, Kıskanmak dizisinin de şartlardan dolayı sezon sonunda final yapmasının gündemde olduğunu dile getirdi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
