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Ünlülere Yeni Operasyon, 25 Kişiye Gözaltı Kararı: Sıla, İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı Gözaltında!

Ünlülere Yeni Operasyon, 25 Kişiye Gözaltı Kararı: Sıla, İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı Gözaltında!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.07.2026 - 08:04 Son Güncelleme: 16.07.2026 - 09:12
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ünlülere yönelik yeni bir yasaklı madde operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında şarkıcılar Sıla, İlyas Yalçıntaş ile Aybüke Albert ile yapımcı Fatih Aksoy da bulunuyor.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ünlülere yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ünlülere yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Şu ana kadar gözaltına alınan isimler şu şekilde: Sıla, Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Albere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar, Öner Faruk Işık, İlyas Yalçıntaş.

Hakkında gözaltı kararı verilen tüm isimler: 

1-İlyas Yalçıntaş

2-Mehmet Fatih Aksoy

3-Ateş İnce

4-Öner Faruk IŞIK

5-Şefik Ömer Dolman

6-Aybüke Albere

7-Ayşe Nur Balcı

8-İrem Haznedar

9-Orhan Yıldı

10-Burak Çelik

11-Volkan Büyükhanlı

12-Büşra Tatar

13-Cenk Çöteli

14-Feyza Cihan

15-Asude Mercan

16-Sıla Gençoğlu

17-H.Eylem İpek Şafak

18-Gökhan Şafak

19-Ümit Aslan

20-Buğra Balkaya

21-Akın Altan

22-Oğuz Alp Güler

23-Kübra Altay

24-Hilal Zeynep Hedbe

25-Melis Selçukoğlu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şu açıklama yapıldı:

“Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada, 

Kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla;

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na,  16/07/2026 tarihinde 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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