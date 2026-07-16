Ünlülere Yeni Operasyon, 25 Kişiye Gözaltı Kararı: Sıla, İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı Gözaltında!
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ünlülere yönelik yeni bir yasaklı madde operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında şarkıcılar Sıla, İlyas Yalçıntaş ile Aybüke Albert ile yapımcı Fatih Aksoy da bulunuyor.
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ünlülere yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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