Ünlü Türkücünün Profesör Oğlu AKP'de Üst Düzey Yönetici Çıktı

Mehmet Umut Tuncer, 1981'de Ankara'da doğdu. Tuncer, 2007 yılında Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine 2025 yılında Profesör ünvanını kazanarak devam etti. Ulusal ve uluslararası 32 akademik yayını bulunan Tuncer, 2020 yılında tensipleri ile Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak atandı. 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri’nde AKP Aydın 5. Sıra Milletvekili Adayı oldu.

Mehmet Umut Tuncer, üniversitelerde Meslek Yüksekokulu Müdürü, Merkez Müdürü, Dekan Yardımcısı, Anabilim Dalı Başkanı ve Rektör Baş Danışmanı görevlerini de yürüttü.