article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ünlü Türkücünün Profesör Oğlu AKP'de Üst Düzey Yönetici Çıktı

Ünlü Türkücünün Profesör Oğlu AKP'de Üst Düzey Yönetici Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.05.2026 - 17:17

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in profesör oğlu Mehmet Umut Tuncer, X hesabından babasının doğum gününü kutladı. Prof. Mehmet Umut Tuncer'in AKP'nin en üst karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri arasında yer aldığı ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mahmut Tuncer'in profesör oğlu babasının doğum günü için bir paylaşım yaptı.

Mahmut Tuncer'in profesör oğlu babasının doğum günü için bir paylaşım yaptı.
twitter.com

Türk halk müziğinin sevilen ismi Mahmut Tunceri'in oğlu Prof. Dr. Mehmet Umut Tuncer, babasının doğum gününü X hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Prof. Dr. Tuncer, paylaşımına, 'Baba, kökleriyle güç veren, gölgesiyle huzur veren bir çınardır. İyi ki doğdun, yeni yaşın kutlu olsun babam' notunu düştü.

Mahmut Tuncer'in oğlu AKP'de yönetici çıktı.

Mahmut Tuncer'in oğlu AKP'de yönetici çıktı.

Mahmut Tuncer’in oğlu Prof. Dr. Mehmet Umut Tuncer’in AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği görevini yürüttüğü öğrenildi. İletişimi Bilimi Akademisyeni olan Prof. Dr. Tuncer'in AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı olduğu ortaya çıktı.

Mehmet Umut Tuncer kimdir?

Mehmet Umut Tuncer kimdir?

Mehmet Umut Tuncer, 1981'de Ankara'da doğdu. Tuncer, 2007 yılında Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine 2025 yılında Profesör ünvanını kazanarak devam etti. Ulusal ve uluslararası 32 akademik yayını bulunan Tuncer, 2020 yılında tensipleri ile Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak atandı. 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri’nde AKP Aydın 5. Sıra Milletvekili Adayı oldu.

Mehmet Umut Tuncer, üniversitelerde Meslek Yüksekokulu Müdürü, Merkez Müdürü, Dekan Yardımcısı, Anabilim Dalı Başkanı ve Rektör Baş Danışmanı görevlerini de yürüttü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
10
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın