Hiçbir Husumetleri Yoktu, Komşusunun Parmağını Isırarak Kopardı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.05.2026 - 15:28

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki İsmail Bozdağ, komşusu tarafından saldırıya uğradı. Aralarında hiçbir husumet bulunmadığını belirten Bozdağ’ın, komşusu tarafından parmağı ısırılarak koparıldı.

Komşusu parmağını ısırarak kopardı!

Hatay’da komşular arasında yaşanan akılalmaz olay, duyanları hayrete düşürdü. Hiçbir husumetleri olmayan komşusu tarafından parmağı koparılan yaşlı adam, yaşadığı dehşeti ve sonrasındaki süreci anlattı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Cüneyde Mahallesi’nde, 7 Nisan günü 70 yaşındaki İsmail Bozdağ, her zamanki gibi otobüsten inip evine gitmek üzere apartman asansörüne bindi. Yanında ise yıllardır tanıdığı, aralarında hiçbir husumet bulunmayan 47 yaşındaki komşusu A.E. vardı.

Asansör hareket ettiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle A.E., yaşlı adama saldırdı. Boğuşma sırasında A.E., Bozdağ’ın sağ elinin serçe parmağını ısırarak kopardı.

"Bir husumetimiz yoktu. Elimi ısırınca parmağımı koparana kadar bırakmadı."

Komşusuyla aralarında bir husumet olmadığını kaydeden Bozdağ'ın yerine dikilen parmağı tutmayınca ampute edildi.

Bozdağ yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

'Komşumla aynı otobüsle çarşıdan geliyorduk. A.E. ile beraber otobüsten ben indim, kendisi de arkamdan indi. Apartmanda aynı asansöre bindik. Asansör kendi katına gelince kapı açıldı, inmedi. İnmeyince de ben, ‘Niçin inmedin?’ dedim. ‘Sana ne’ deyip bana yumrukla vurunca asansörün içinde kapışmaya başladık. O ara elimi ısırdı.

Elimi ısırınca parmağımı koparana kadar bırakmadı. O ara ben bağırmaya başlayınca elimi ağzından çekti. Parmağım kopmuş vaziyetteydi. Sonra komşum Ali’den yardım istedim. Ali gelince bizi ayırdı. Beni hastaneye götürdüler, orada diktiler. Dikildikten sonra tutmadı. Tutmayınca kangrene çevirdi. Ondan sonra parmağımı kestiler. Bir husumetimiz yoktu kendisiyle. Onu çok severdim, o da beni severdi. Niçin yaptı, ben de anlamadım.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
