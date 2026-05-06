Hiçbir Husumetleri Yoktu, Komşusunun Parmağını Isırarak Kopardı

Hatay’da komşular arasında yaşanan akılalmaz olay, duyanları hayrete düşürdü. Hiçbir husumetleri olmayan komşusu tarafından parmağı koparılan yaşlı adam, yaşadığı dehşeti ve sonrasındaki süreci anlattı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Cüneyde Mahallesi’nde, 7 Nisan günü 70 yaşındaki İsmail Bozdağ, her zamanki gibi otobüsten inip evine gitmek üzere apartman asansörüne bindi. Yanında ise yıllardır tanıdığı, aralarında hiçbir husumet bulunmayan 47 yaşındaki komşusu A.E. vardı.

Asansör hareket ettiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle A.E., yaşlı adama saldırdı. Boğuşma sırasında A.E., Bozdağ’ın sağ elinin serçe parmağını ısırarak kopardı.