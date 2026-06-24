Üniversite Eğitiminde Yeni Dönem: Mikro Kredi Devri Başlıyor, Aldığınız Belgeler Mezuniyetinizi Etkileyecek
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğrencilerin üniversite dışında edindiği bilgi ve belgeleri resmi akademik krediye dönüştürecek tarihi bir düzenlemeye imza attı. Yeni 'mikro kredi' sistemiyle birlikte, kampüs dışında kazanılan dijital yetkinlikler transkriptlere işlenerek mezuniyet sürecine doğrudan katkı sağlayacak.
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Milyonlarca üniversiteli ve yeni mezunu yakından ilgilendiren devrim niteliğindeki uygulama resmen başlıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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