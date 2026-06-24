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Üniversite Eğitiminde Yeni Dönem: Mikro Kredi Devri Başlıyor, Aldığınız Belgeler Mezuniyetinizi Etkileyecek

Üniversite Eğitiminde Yeni Dönem: Mikro Kredi Devri Başlıyor, Aldığınız Belgeler Mezuniyetinizi Etkileyecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.06.2026 - 08:03
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğrencilerin üniversite dışında edindiği bilgi ve belgeleri resmi akademik krediye dönüştürecek tarihi bir düzenlemeye imza attı. Yeni 'mikro kredi' sistemiyle birlikte, kampüs dışında kazanılan dijital yetkinlikler transkriptlere işlenerek mezuniyet sürecine doğrudan katkı sağlayacak.

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Milyonlarca üniversiteli ve yeni mezunu yakından ilgilendiren devrim niteliğindeki uygulama resmen başlıyor.

Milyonlarca üniversiteli ve yeni mezunu yakından ilgilendiren devrim niteliğindeki uygulama resmen başlıyor.

Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerin yalnızca amfilerde değil, hayatın farklı mecralarında elde ettikleri becerileri de eğitim sistemine dahil etme kararı aldı. Hazırlanan yeni çerçeve doğrultusunda, bireylerin kampüs sınırları dışında katıldıkları kısa süreli eğitimler ve hak kazandıkları sertifikalar artık resmi birer akademik değer taşıyacak. Bu kazanımlar, Avrupa standartlarına uygun biçimde kredilendirilerek (AKTS) öğrencilerin not dökümlerinde ve diploma eklerinde boy gösterecek.

Sistemin işleyişinde özellikle çağın en büyük gereksinimleri olan yapay zeka, veri bilimi ve teknoloji alanlarındaki eğitimler ön planda tutuluyor. Öğrenciler bu alanlarda dışarıdan aldıkları kursları başarıyla bitirdiklerinde, uluslararası geçerliliği olan dijital sertifikalara sahip olacak. Elde edilen tüm bu başarılar, dijital rozetler halinde öğrencilerin sanal cüzdanlarında güvenle saklanabilecek. Sistemin getirdiği en büyük kolaylık ise öğrencilerin mezuniyet yükünü hafifletmesi. Bir üniversiteli, mezun olmak için vermesi gereken toplam ders kredisinin yüzde 10'luk kısmını, okul dışından kazandığı bu mikro yeterlilik belgeleriyle saydırabilecek. Hangi kurumların verdiği eğitimlerin geçerli kabul edileceği konusunda ise son sözü üniversitelerin kendi senatoları söyleyecek.

Düzenlemenin arkasındaki vizyonu paylaşan YÖK Başkanı Erol Özvar, bu adımla birlikte üniversite eğitimini sadece kağıt üzerinde bir diploma olmaktan çıkarıp, doğrudan iş dünyasının aradığı yetkinliklere odaklanan bir yapıya kavuşturduklarını vurguladı. Eğitimin sadece okul binalarının dört duvarı arasına sıkıştırılmasını 'eksik bir hayat' olarak tanımlayan Özvar, öğrencilerin mutlaka kampüs dışındaki gerçek dünyada da aktif rol alarak kendilerini geliştirmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Bu yenilikçi modelin ilk somut örnekleri ise çoktan hayata geçirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Akademi ve Savunma Sanayii Başkanlığı Akademisi gibi kurumların sunduğu bazı teknik eğitimler, sistemin ilk pilot uygulamaları olarak öğrencilerin üniversite programlarına kredi olarak yansımaya başladı. Kısa süre içinde uygulamanın tüm üniversitelere ve çok daha geniş eğitim alanlarına yayılması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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