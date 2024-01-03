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Ülkemizde Türkçe Bilmeyen Yabancı Uyrukluların Çalıştırılmasına Tepki Gösteren Kadın Takipçilerini İkiye Böldü

Ülkemizde Türkçe Bilmeyen Yabancı Uyrukluların Çalıştırılmasına Tepki Gösteren Kadın Takipçilerini İkiye Böldü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 17:43 Son Güncelleme: 03.01.2024 - 17:45

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Bildiğiniz üzere son yıllarda ülkemiz yoğun bir göç aldı. Elbette bu insanlar istihdam da edildi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ahsibucek/vid...
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Bir kadın, kafe ve restoranlarda Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu kişilerin çalıştırılmasına tepki gösterdiği bir video çekti.

Bir kadın, kafe ve restoranlarda Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu kişilerin çalıştırılmasına tepki gösterdiği bir video çekti.

Siparişi İngilizce olarak vermenin bir zorunluluk haline geldiğini belirten kadın takipçilerini ikiye böldü.

Kimileri bu durumu kesinlikle yanlış bulurken kimileri ise yurt dışında bir çok ülkede o ülkenin ana dilini bilmeden, yalnızca İngilizce ile çalışılabildiğini, bunun tuhaf bir durum olmadığını söyledi.

Kimileri bu durumu kesinlikle yanlış bulurken kimileri ise yurt dışında bir çok ülkede o ülkenin ana dilini bilmeden, yalnızca İngilizce ile çalışılabildiğini, bunun tuhaf bir durum olmadığını söyledi.

İşte o video;

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