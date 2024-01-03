Ülkemizde Türkçe Bilmeyen Yabancı Uyrukluların Çalıştırılmasına Tepki Gösteren Kadın Takipçilerini İkiye Böldü

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ahsibucek/vid...
Bildiğiniz üzere son yıllarda ülkemiz yoğun bir göç aldı. Elbette bu insanlar istihdam da edildi.
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Bir kadın, kafe ve restoranlarda Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu kişilerin çalıştırılmasına tepki gösterdiği bir video çekti.
Kimileri bu durumu kesinlikle yanlış bulurken kimileri ise yurt dışında bir çok ülkede o ülkenin ana dilini bilmeden, yalnızca İngilizce ile çalışılabildiğini, bunun tuhaf bir durum olmadığını söyledi.
İşte o video;
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