Ukrayna'da Cepheye Gitmeden Önce Spermini Donduran Bir Asker Vefat Ettikten Sonra Baba Oldu

Sperm ve yumurta dondurma, bireylerin ileride çocuk sahibi olma şansını korumak amacıyla başvurdukları bir üreme sağlığı yöntemi. Özellikle kanser tedavisi görecek hastalar, ileriki yaşlarında çocuk sahibi olmayı planlayan bireyler ya da çeşitli sağlık sorunları olan kişiler için önemli bir seçenek. Dondurma işlemi, hücrelerin özel tekniklerle -196°C’ye kadar soğutularak yıllarca saklanmasını sağlar. Bu yöntem, hem kadınlar hem erkekler için biyolojik saatin getirdiği sınırlamaları esnetir ve gelecekteki aile planlamasına yeni bir yön verir.

Ukrayna'da cepheye giden bir asker, gitmeden önce spermini dondurdu. Kısa bir süre sonra vefat eden adamın eşi, onun spermleri ile bebek sahibi oldu. Asker, Ukrayna'daki pek çok kişiye de fikir verdi.