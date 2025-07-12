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Ukrayna'da Cepheye Gitmeden Önce Spermini Donduran Bir Asker Vefat Ettikten Sonra Baba Oldu

Ukrayna'da Cepheye Gitmeden Önce Spermini Donduran Bir Asker Vefat Ettikten Sonra Baba Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.07.2025 - 22:17 Son Güncelleme: 12.07.2025 - 22:55

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Sperm ve yumurta dondurma, bireylerin ileride çocuk sahibi olma şansını korumak amacıyla başvurdukları bir üreme sağlığı yöntemi. Özellikle kanser tedavisi görecek hastalar, ileriki yaşlarında çocuk sahibi olmayı planlayan bireyler ya da çeşitli sağlık sorunları olan kişiler için önemli bir seçenek. Dondurma işlemi, hücrelerin özel tekniklerle -196°C’ye kadar soğutularak yıllarca saklanmasını sağlar. Bu yöntem, hem kadınlar hem erkekler için biyolojik saatin getirdiği sınırlamaları esnetir ve gelecekteki aile planlamasına yeni bir yön verir.

Ukrayna'da cepheye giden bir asker, gitmeden önce spermini dondurdu. Kısa bir süre sonra vefat eden adamın eşi, onun spermleri ile bebek sahibi oldu. Asker, Ukrayna'daki pek çok kişiye de fikir verdi.

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Eşi askerdeyken hamile olan kadın, haberi aldığında üzüntüden bebeğini kaybetmiş.

Eşi askerdeyken hamile olan kadın, haberi aldığında üzüntüden bebeğini kaybetmiş.

Ardından hem yalnız kalmamak hem de eşinin hayalini gerçekleştirmek için adım atarak, eşinin spermleriyle bebek sahibi olmuş. Bu olayın ardından Ukrayna'da pek çok çift sperm dondurma işlemini yaptırmaya başlamış. 

Kimileri bunu çok mantıklı bulsa da kimileri vefat etmiş birinden çocuk sahibi olmayı doğru bulmadı. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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