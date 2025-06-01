Ucuz Atlattı: Düğünlerin Yeni Modası Köpükler Yüzünden Bir Adamın Saçları Alev Aldı

Düğün trendleri, zamanın ruhuna uygun olarak sürekli değişiyor. Her dönem, kendine özgü bir stil ve estetik anlayışı ile damga vuruyor. Farklı kültürlerin, dönemlerin ve kişisel zevklerin birleşiminden doğan bu çeşitlilik, düğünleri renkli hale getiriyor. Son dönemin modası da sprey köpükler.
Basit bir eğlence unsuru gibi görünen bu ürün Mersin'de neredeyse bir felakete sebep olacaktı. Düğündeki bir davetli yanma tehlikesi geçirdi.
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Gelin ve damadın önünde dans eden adamın kafasına köpük sıkıldı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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