Ucuz Atlattı: Düğünlerin Yeni Modası Köpükler Yüzünden Bir Adamın Saçları Alev Aldı

Düğün trendleri, zamanın ruhuna uygun olarak sürekli değişiyor. Her dönem, kendine özgü bir stil ve estetik anlayışı ile damga vuruyor. Farklı kültürlerin, dönemlerin ve kişisel zevklerin birleşiminden doğan bu çeşitlilik, düğünleri renkli hale getiriyor. Son dönemin modası da sprey köpükler.

Basit bir eğlence unsuru gibi görünen bu ürün Mersin'de neredeyse bir felakete sebep olacaktı. Düğündeki bir davetli yanma tehlikesi geçirdi.