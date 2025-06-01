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Ucuz Atlattı: Düğünlerin Yeni Modası Köpükler Yüzünden Bir Adamın Saçları Alev Aldı

Ucuz Atlattı: Düğünlerin Yeni Modası Köpükler Yüzünden Bir Adamın Saçları Alev Aldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.06.2025 - 15:44

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Düğün trendleri, zamanın ruhuna uygun olarak sürekli değişiyor. Her dönem, kendine özgü bir stil ve estetik anlayışı ile damga vuruyor. Farklı kültürlerin, dönemlerin ve kişisel zevklerin birleşiminden doğan bu çeşitlilik, düğünleri renkli hale getiriyor. Son dönemin modası da sprey köpükler. 

Basit bir eğlence unsuru gibi görünen bu ürün Mersin'de neredeyse bir felakete sebep olacaktı. Düğündeki bir davetli yanma tehlikesi geçirdi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Gelin ve damadın önünde dans eden adamın kafasına köpük sıkıldı.

Gelin ve damadın önünde dans eden adamın kafasına köpük sıkıldı.

Tutulan meşalelerden sıçrayan kıvılcım yüzünden adamın kafası bir anda alev aldı. Ucuz atlatılan o kazada felaketin eşiğinden dönüldü.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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