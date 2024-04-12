Tutulma Kehaneti Gerçekleşti: Türkiye'nin Doğusunda "Şeytan Kuyruklu Yıldızı" Korku Yarattı!

Kaynak: https://x.com/HavaForum/status/177886...
Astronomların 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı' adı verdiği 12P/Pons Brooks kuyruklu yıldızı Türkiye'nin doğusundan da görüntülendi.
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Ortadoğu'da İran, İsrail ve Irak, gökyüzünde nadir bir olaya tanıklık ediyor.
Astronomlar tarafından "Şeytan Kuyruklu Yıldız" olarak adlandırılan "12P/Pons Brooks" kuyruklu yıldızının geçişi, bu bölgedeki insanları hayrete düşürdü.
Türkiye'nin doğusunda görülen bu olağanüstü gökyüzü olayını, 8 Nisan Güneş tutulmasından önce sosyal medyada astrologlar ve bazı hesaplar önceden söylemişti.
Güneş tutulması esnasında 5 gezegenin hizalanacağı ve Yeşil kuyruklu yıldızın görüleceği de konuşulanlar arasındaydı.
Bu gök olayı, bir sonraki geçişinin 2095 yılında olacağı bilgisiyle birlikte, yerel halk arasında bir korku atmosferi yarattı.
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İşte o anlar:
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