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Tutulma Kehaneti Gerçekleşti: Türkiye'nin Doğusunda "Şeytan Kuyruklu Yıldızı" Korku Yarattı!

Tutulma Kehaneti Gerçekleşti: Türkiye'nin Doğusunda "Şeytan Kuyruklu Yıldızı" Korku Yarattı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
12.04.2024 - 23:38

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Astronomların 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı' adı verdiği 12P/Pons Brooks kuyruklu yıldızı Türkiye'nin doğusundan da görüntülendi.

Kaynak: https://x.com/HavaForum/status/177886...
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Ortadoğu'da İran, İsrail ve Irak, gökyüzünde nadir bir olaya tanıklık ediyor.

Ortadoğu'da İran, İsrail ve Irak, gökyüzünde nadir bir olaya tanıklık ediyor.

Astronomlar tarafından "Şeytan Kuyruklu Yıldız" olarak adlandırılan "12P/Pons Brooks" kuyruklu yıldızının geçişi, bu bölgedeki insanları hayrete düşürdü.

Astronomlar tarafından "Şeytan Kuyruklu Yıldız" olarak adlandırılan "12P/Pons Brooks" kuyruklu yıldızının geçişi, bu bölgedeki insanları hayrete düşürdü.

Türkiye'nin doğusunda görülen bu olağanüstü gökyüzü olayını, 8 Nisan Güneş tutulmasından önce sosyal medyada astrologlar ve bazı hesaplar önceden söylemişti.

Türkiye'nin doğusunda görülen bu olağanüstü gökyüzü olayını, 8 Nisan Güneş tutulmasından önce sosyal medyada astrologlar ve bazı hesaplar önceden söylemişti.

Güneş tutulması esnasında 5 gezegenin hizalanacağı ve Yeşil kuyruklu yıldızın görüleceği de konuşulanlar arasındaydı.

Güneş tutulması esnasında 5 gezegenin hizalanacağı ve Yeşil kuyruklu yıldızın görüleceği de konuşulanlar arasındaydı.

Bu gök olayı, bir sonraki geçişinin 2095 yılında olacağı bilgisiyle birlikte, yerel halk arasında bir korku atmosferi yarattı.

Bu gök olayı, bir sonraki geçişinin 2095 yılında olacağı bilgisiyle birlikte, yerel halk arasında bir korku atmosferi yarattı.
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İşte o anlar:

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