Tutulma Kehaneti Gerçekleşti: Türkiye'nin Doğusunda "Şeytan Kuyruklu Yıldızı" Korku Yarattı!

Giresun'da Bir Vatandaştan Dikkat Çeken Seçim Yorumu: "Reis Dünya 5'ten Büyük Dedi, Emekli de Reisten Büyük"

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