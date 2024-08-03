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Türkiye’de Instagram Hala Kapalı: Instagram’ın Kapatıldığından Beri Neler Yaşandı?

Türkiye’de Instagram Hala Kapalı: Instagram’ın Kapatıldığından Beri Neler Yaşandı?

Instagram
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.08.2024 - 10:20

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mahkeme kararı olmaksızın sosyal paylaşım sitesi Instagram’a erişim engelleme kararı almıştı. Resmi bir açıklama olmadı ancak Instagram’ın kapatılma sebebi olarak İsmail Haniye ile ilgili atılan mesajları engellemesi gösteriliyor. Birçok kişinin ve işletmenin de ciddi zarara uğradığı erişim engeli kararının ne kadar süreceği ise bilinmiyor. İşte Türkiye’de yaklaşık 30 saattir kapalı olan Instagram ile ilgili tüm yaşanan gelişmeler…

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Instagram’a, İran’da suikast ile öldürülen İsmail Haniye mesajlarını engellemesi için ilk tepki İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan gelmişti.

Instagram’a, İran’da suikast ile öldürülen İsmail Haniye mesajlarını engellemesi için ilk tepki İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan gelmişti.

Altun, taziye mesajlarını engelleyen Instagram için “şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Altun, taziye mesajlarını engelleyen Instagram için “şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Sonrasında ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2 Ağustos Cuma günü saat 03.00’te mahkeme kararı olmadan, re’sen erişim engelleme hakkını kullanarak Instagram’a erişimi yasaklamıştı.

Sonrasında ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2 Ağustos Cuma günü saat 03.00’te mahkeme kararı olmadan, re’sen erişim engelleme hakkını kullanarak Instagram’a erişimi yasaklamıştı.

Cuma gününe Instagram olmadan uyanan Türkiye’de, Instagram üzerinden satış yapan birçok işletme ve kişi ciddi maddi kayıplara uğramıştı.

Cuma gününe Instagram olmadan uyanan Türkiye’de, Instagram üzerinden satış yapan birçok işletme ve kişi ciddi maddi kayıplara uğramıştı.

İHA’nın haberine göre; “Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim kısıtlaması, e-ticarette günlük 1,9 milyar liralık bir hacmin etkilenmesine yol açabilir” ifadeleri kullanıldı.

İHA’nın haberine göre; “Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim kısıtlaması, e-ticarette günlük 1,9 milyar liralık bir hacmin etkilenmesine yol açabilir” ifadeleri kullanıldı.
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Instagram’ın kapatılması sonrası yetkililerden ilk açıklama ise Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’dan gelmişti. Sayan, “Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam' diyorlar. Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

Instagram’ın kapatılması sonrası yetkililerden ilk açıklama ise Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’dan gelmişti. Sayan, “Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam' diyorlar. Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise çıktığı canlı yayında “Ülkemizin koyduğu kurallar var. Ülkemizin değerleri, hassasiyetleri var. Yaptıkları, eksiklikleri belli, onları yerine getirdikleri an biz engeli kaldıracağız' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise çıktığı canlı yayında “Ülkemizin koyduğu kurallar var. Ülkemizin değerleri, hassasiyetleri var. Yaptıkları, eksiklikleri belli, onları yerine getirdikleri an biz engeli kaldıracağız' dedi.

Instagram’ın kapatılması sonrasında Facebook’ta paylaşım yapan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gönderisi de ihlal nedeniyle kaldırılmış ancak sonrasında yeniden yayınlanmıştı. Bu gelişme üzerine Facebook’un da kapatılabileceği iddia edilmişti.

Instagram’ın kapatılması sonrasında Facebook’ta paylaşım yapan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gönderisi de ihlal nedeniyle kaldırılmış ancak sonrasında yeniden yayınlanmıştı. Bu gelişme üzerine Facebook’un da kapatılabileceği iddia edilmişti.

Gazeteci Fatih Partakal ise Instagram yasağının yayılacağını ve başta Twitter olmak üzere birçok sosyal medya platformunun da kapatılacağını ifade etmişti.

Gazeteci Fatih Partakal ise Instagram yasağının yayılacağını ve başta Twitter olmak üzere birçok sosyal medya platformunun da kapatılacağını ifade etmişti.

Ayrıca Türkiye’de Instagram’a yapılan erişim engeli sonrasında VPN indirmeler de hızlanmıştı.

Ayrıca Türkiye’de Instagram’a yapılan erişim engeli sonrasında VPN indirmeler de hızlanmıştı.

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