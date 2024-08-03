Türkiye’de Instagram Hala Kapalı: Instagram’ın Kapatıldığından Beri Neler Yaşandı?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mahkeme kararı olmaksızın sosyal paylaşım sitesi Instagram’a erişim engelleme kararı almıştı. Resmi bir açıklama olmadı ancak Instagram’ın kapatılma sebebi olarak İsmail Haniye ile ilgili atılan mesajları engellemesi gösteriliyor. Birçok kişinin ve işletmenin de ciddi zarara uğradığı erişim engeli kararının ne kadar süreceği ise bilinmiyor. İşte Türkiye’de yaklaşık 30 saattir kapalı olan Instagram ile ilgili tüm yaşanan gelişmeler…