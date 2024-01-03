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"Türkiye Allah Şeriatı ile Yönetilmeli" Diyen Yabancı Uyruklu Kişi Tepkilerin Ardından Röportajı Yarıda Kesti

"Türkiye Allah Şeriatı ile Yönetilmeli" Diyen Yabancı Uyruklu Kişi Tepkilerin Ardından Röportajı Yarıda Kesti

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
03.01.2024 - 14:44

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Sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajında, Suriyeli olduğunu belirten yabancı uyruklu kişi Türkiye hakkında söylediği şeyler tepki çekti.

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"Sen Ne Dersin?" isimli YouTube kanalının yaptığı sokak röportajında bir Suriyeli kişinin "Türkiye'de Allah şeriatı uygulanırsa herkes rahat yaşayacak" sözleri tepki çekti.

"Sen Ne Dersin?" isimli YouTube kanalının yaptığı sokak röportajında bir Suriyeli kişinin "Türkiye'de Allah şeriatı uygulanırsa herkes rahat yaşayacak" sözleri tepki çekti.

Röportajı yapan muhabir ve çevredeki vatandaşların "Hangi ülkeler şeriatla yönetiliyor?" sorusuna "Mesela Afganistan" cevabı veren Suriyeli "Afganistan'da herkes mutlu" dedi. Muhabir ise "O zaman niye buraya kaçıyorlar?" diyerek bir soru yöneltti.

Röportajı yapan muhabir ve çevredeki vatandaşların "Hangi ülkeler şeriatla yönetiliyor?" sorusuna "Mesela Afganistan" cevabı veren Suriyeli "Afganistan'da herkes mutlu" dedi. Muhabir ise "O zaman niye buraya kaçıyorlar?" diyerek bir soru yöneltti.

Soruyu cevaplamayan kişi, "O zaman sen niye Afganistan'a gitmedin de buraya geldin?" sorusuyla karşılaşınca "Burada da olsun şeriat" şeklinde cevap verince ortalık karıştı.

Soruyu cevaplamayan kişi, "O zaman sen niye Afganistan'a gitmedin de buraya geldin?" sorusuyla karşılaşınca "Burada da olsun şeriat" şeklinde cevap verince ortalık karıştı.

İnsanların rahat yaşaması için şeriat gelmesi gerektiğini savunan kişi "Burası laik bir Cumhuriyet" cevabının ardından etraf iyice kalabalıklaşınca oradan hızla ayrıldı.

İnsanların rahat yaşaması için şeriat gelmesi gerektiğini savunan kişi "Burası laik bir Cumhuriyet" cevabının ardından etraf iyice kalabalıklaşınca oradan hızla ayrıldı.

O anları buradan izleyebilirsiniz 👇

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