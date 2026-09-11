Ülkedeki 222 seçim bölgesinin tamamı için profil çıkardı. Bunun üzerine yaklaşık bin sahte X hesabı kuruldu. Hesaplar önce sıradan kullanıcı gibi çalıştırıldı, sonra devreye alındı. Yönetim panelinde, görevdeki başbakana bir milyon sahte görüntülenme basılması istendi.Aynı dönemde “Malaysia Pulse” adlı sahte bir haber sitesi açıldı. Gerçek Malezya haberleri yeniden yazıldı, uydurma muhabir imzasıyla yayımlandı. Rus ve Çin devlet medyasından alınan içerikler, kaynak silinerek bağımsız Malezya haberi gibi sunuldu. Operasyonun dördüncü ayağı uydurma istihbarat dosyalarıydı. Muhalif bir siyasetçi ve sivil toplum kuruluşları aleyhine asılsız suçlamalar üretildi. Anthropic raporunda bu iddiaların doğrulanamadığını kaydetti.