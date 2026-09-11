Türk Şirketi Yapay Zekayla Malezya Seçimlerini Manipüle Etmeye Çalıştı
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Anthropic’in yeni tehdit raporuna göre İstanbul merkezli bir Türk teknoloji şirketi, Malezya seçimlerini hedef alan ücretli bir manipülasyon platformu kurdu. Sistem, şirketin Claude modeliyle inşa edildi. Anthropic hesabı tespit edip kapattı. Platform dışarıya siber istihbarat ve dezenformasyonla mücadele aracı olarak satıldı. İç belgelerde ise yapay zekâ destekli, gerçek zamanlı bir siyasi operasyon sistemi olarak tanımlandı.
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Şirket önce Malezya’nın nüfus ve seçmen verilerini sisteme yükledi.
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Anthropic, içeriklerin birkaç platformda dolaştığını ancak geniş bir kitleye ulaşmadığına hükmetti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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