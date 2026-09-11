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Türk Şirketi Yapay Zekayla Malezya Seçimlerini Manipüle Etmeye Çalıştı

Türk Şirketi Yapay Zekayla Malezya Seçimlerini Manipüle Etmeye Çalıştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.09.2026 - 15:07
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Anthropic’in yeni tehdit raporuna göre İstanbul merkezli bir Türk teknoloji şirketi, Malezya seçimlerini hedef alan ücretli bir manipülasyon platformu kurdu. Sistem, şirketin Claude modeliyle inşa edildi. Anthropic hesabı tespit edip kapattı. Platform dışarıya siber istihbarat ve dezenformasyonla mücadele aracı olarak satıldı. İç belgelerde ise yapay zekâ destekli, gerçek zamanlı bir siyasi operasyon sistemi olarak tanımlandı.

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Şirket önce Malezya’nın nüfus ve seçmen verilerini sisteme yükledi.

Şirket önce Malezya’nın nüfus ve seçmen verilerini sisteme yükledi.

Ülkedeki 222 seçim bölgesinin tamamı için profil çıkardı. Bunun üzerine yaklaşık bin sahte X hesabı kuruldu. Hesaplar önce sıradan kullanıcı gibi çalıştırıldı, sonra devreye alındı. Yönetim panelinde, görevdeki başbakana bir milyon sahte görüntülenme basılması istendi.Aynı dönemde “Malaysia Pulse” adlı sahte bir haber sitesi açıldı. Gerçek Malezya haberleri yeniden yazıldı, uydurma muhabir imzasıyla yayımlandı. Rus ve Çin devlet medyasından alınan içerikler, kaynak silinerek bağımsız Malezya haberi gibi sunuldu. Operasyonun dördüncü ayağı uydurma istihbarat dosyalarıydı. Muhalif bir siyasetçi ve sivil toplum kuruluşları aleyhine asılsız suçlamalar üretildi. Anthropic raporunda bu iddiaların doğrulanamadığını kaydetti.

Anthropic, içeriklerin birkaç platformda dolaştığını ancak geniş bir kitleye ulaşmadığına hükmetti.

Anthropic, içeriklerin birkaç platformda dolaştığını ancak geniş bir kitleye ulaşmadığına hükmetti.

Raporda seçimin sonucunun değiştiğine dair bir tespite rastlanamadı. Seçime müdahale için kurulan altyapının fiilen çalıştırılması tespit edilince Claude bazı talepleri reddetti. Raporda şirketin Malezya’nın iletişim otoritesiyle sözleşme peşinde olduğu, anlaşmanın gerçekleştiğine dair kanıt bulunmadığı da yer aldı.

İstanbul merkezli Türk şirketten rapora dair bir açıklama veya yalanlama gelmedi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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