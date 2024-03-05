Türk Berber Mert, İngiliz Trans Birey Shane Harding'le Evlendi: "Fırtınalı Aşk"
Türk Berber Mert, İngiliz Trans Birey Shane Harding'le Evlendi: "Fırtınalı Aşk"
Türk berber Mert, İngiliz trans birey Shane Harding ile dünyaevine girdi. İngiliz basınına haber olan aşkta en büyük yardımcı ise 'Google Translate' uygulaması oldu. Sosyal medya yorumlarında ise pasaport vurgusu öne çıktı.
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İngiliz vatandaşı 28 yaşındaki trans birey Shane Harding, kendisine İstanbul'u gezdirecek LGBT dostu birini arıyordu ve flört uygulamalarına başvurdu.
LGBT dostu biri olarak ise karşısına İstanbul'da berberlik yapan 29 yaşındaki Mert İsrem çıktı.
Ancak önemli bir sorun vardı ve Mert, İngilizce bilmiyordu.Çift bu sorunu da 'Google Translate' aracılığıyla çözdü.
İngiliz Daily Mail'in aktardığına göre, çiftin arasında bir hafta süren 'fırtınalı aşkın' ardından bir yıl boyunca İngiltere ve Türkiye arasında karşılıklı ziyaret başladı.
Mert ise yaşadıklarını şöyle anlattı 👇
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Sosyal medyada evliliğe dair yapılan yorumlarda ise genellikle İngiliz vatandaşlığı iması öne çıktı 👇
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