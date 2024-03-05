Türk Berber Mert, İngiliz Trans Birey Shane Harding'le Evlendi: "Fırtınalı Aşk"

Harding, yaşadığı fırtınalı aşk için gazeteye şunları anlattı:

'Kendimi onun yanında evimde gibi hissettim.

Akşam yemeği yedik ve İstanbul'u dolaştık. İlk geceyi, bir sürü farklı şey hakkında konuşarak geçirdik.

Beşinci gün ona aşık olduğumu biliyordum. Otelimizde birkaç kadeh bir şey içtik ve ikimiz de birbirimize aşık olduğumuzu söyledik'

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