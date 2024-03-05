Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Türk Berber Mert, İngiliz Trans Birey Shane Harding'le Evlendi: "Fırtınalı Aşk"

Türk Berber Mert, İngiliz Trans Birey Shane Harding'le Evlendi: "Fırtınalı Aşk"

Berber Shane Harding İngiltere Evlilik
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.03.2024 - 16:47

Türk berber Mert, İngiliz trans birey Shane Harding ile dünyaevine girdi. İngiliz basınına haber olan aşkta en büyük yardımcı ise 'Google Translate' uygulaması oldu. Sosyal medya yorumlarında ise pasaport vurgusu öne çıktı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

İngiliz vatandaşı 28 yaşındaki trans birey Shane Harding, kendisine İstanbul'u gezdirecek LGBT dostu birini arıyordu ve flört uygulamalarına başvurdu.

İngiliz vatandaşı 28 yaşındaki trans birey Shane Harding, kendisine İstanbul'u gezdirecek LGBT dostu birini arıyordu ve flört uygulamalarına başvurdu.

LGBT dostu biri olarak ise karşısına İstanbul'da berberlik yapan 29 yaşındaki Mert İsrem çıktı.

LGBT dostu biri olarak ise karşısına İstanbul'da berberlik yapan 29 yaşındaki Mert İsrem çıktı.

Mert İsrem, Harding'e ilk mesajı attı ve kenti gezdirmeyi çok istediğini ifade etti.

Ancak önemli bir sorun vardı ve Mert, İngilizce bilmiyordu.Çift bu sorunu da 'Google Translate' aracılığıyla çözdü.

Ancak önemli bir sorun vardı ve Mert, İngilizce bilmiyordu.Çift bu sorunu da 'Google Translate' aracılığıyla çözdü.

İngiliz Daily Mail'in aktardığına göre, çiftin arasında bir hafta süren 'fırtınalı aşkın' ardından bir yıl boyunca İngiltere ve Türkiye arasında karşılıklı ziyaret başladı.

İngiliz Daily Mail'in aktardığına göre, çiftin arasında bir hafta süren 'fırtınalı aşkın' ardından bir yıl boyunca İngiltere ve Türkiye arasında karşılıklı ziyaret başladı.

Harding, yaşadığı fırtınalı aşk için gazeteye şunları anlattı: 

'Kendimi onun yanında evimde gibi hissettim. 

Akşam yemeği yedik ve İstanbul'u dolaştık. İlk geceyi, bir sürü farklı şey hakkında konuşarak geçirdik. 

Beşinci gün ona aşık olduğumu biliyordum. Otelimizde birkaç kadeh bir şey içtik ve ikimiz de birbirimize aşık olduğumuzu söyledik' 

Kaynak

Mert ise yaşadıklarını şöyle anlattı 👇

Mert ise yaşadıklarını şöyle anlattı 👇

 'Çok çekici olduğunu düşündüm, ilk beş gün büyülü geçti. Evleneceğimi hiç düşünmemiştim. 

Düğün günümüz şimdiye kadarki en güzel gündü, nasıl hissettiğimi tarif edemem. Gerçekten eğlenceli bir gündü, tüm ailemiz ve arkadaşlarımızla harika zaman geçirdik'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sosyal medyada evliliğe dair yapılan yorumlarda ise genellikle İngiliz vatandaşlığı iması öne çıktı 👇

Sosyal medyada evliliğe dair yapılan yorumlarda ise genellikle İngiliz vatandaşlığı iması öne çıktı 👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
8
3
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?