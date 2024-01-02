Turabi'nin Şifreli Mesajına Kızıl Goncalar'ın Para Cezasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Turabi'nin Şifreli Mesajına Kızıl Goncalar'ın Para Cezasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
2 Ocak Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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2022 yılında Latin Amerika'ya açılan Türk dizileri, orada epey rağbet görmüş ve sevilmişti. 2023 yılında da en çok izlenen 10 diziden 9'u Türk dizisi oldu. Bakalım listede kimler var?
Meryem Uzerli sadece güzelliğiyle değil, samimiyeti ile de kendine hayran bırakan bir isim. O Ses Yılbaşı programından bir rüzgar gibi gelip geçen Uzerli, içimizi ısıtan anlara imza attı.
Survivor All Star 2024, bomba gibi bir ilk bölümle yeni yayın sezonuna başladı. Birbirinden iddialı, hırslı yarışmacıların kırmızı ve mavi takımları oluşturdukları yarışmada heyecanı yüksek mücadeleler izledik. Gün sonunda ise dokunulmazlığı ve ödülü kırmızı takım kaybetti. Eleme konseyinde ise kırmızı takımda yer alan Turabi'nin şifreli eleme sorusu gündem oldu.
Gold Film imzalı Kızıl Goncalar, bazı kesimlerce içerdiği tarikat sahneleri nedeniyle sakıncalı bulunmuş ve RTÜK'e şikayet edilmişti. RTÜK'ün ceza verdiği dizi bu karara itiraz için harekete geçerken, aynı zamanda çekim yaptıkları mekanlardan çıkarıldıkları için setini Fatih ilçesinden taşıma kararı aldı.
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına katılan INJI'nin sahne performansı seyirciden geçer not alamadı. Sosyal medyada gündem olan INJI'nin enerjisiz olması dikkat çekti.
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Uzun süredir televizyondan uzak kalan Aras Bulut İynemli iddialı bir dizi projesiyle ekranlara dönme aşamasında olurken, söz konusu dizi ve babasını oynayacak aktör hakkında bomba iddialar ortaya atıldı.
Gelen şikayetler üzerine RTÜK tarafından inceleme başlatılan ve ardından da hem yayın durdurma hem de para cezası alan Kızıl Goncalar'ın ne kadar para cezası aldığı ortaya çıkarken, dizinin önümüzdeki hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.
2023 bitse de, en'leri bitmiyor. InStyle Türkiye, yaptığı oylama ile 2023'e veda ederken en'leri seçti. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ partnerliğini yine konuşturdu.
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