RTÜK'ün Kızıl Goncalar'a Verdiği Para Cezası Belli Oldu!
RTÜK'ün Kızıl Goncalar'a Verdiği Para Cezası Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/r...
Gelen şikayetler üzerine RTÜK tarafından inceleme başlatılan ve ardından da hem yayın durdurma hem de para cezası alan Kızıl Goncalar'ın ne kadar para cezası aldığı ortaya çıkarken, dizinin önümüzdeki hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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FOX ekranlarında yayınlanan Gold Film imzalı Kızıl Goncalar dizisi henüz 2 bölümdür yayınlanmasına rağmen bazı kesimlerce sakıncalı bulunduğu için şikayet edilmişti.
Söz konusu şikayetleri dikkate alan RTÜK önce diziyi incelemeye alırken geçtiğimiz günlerde Kızıl Goncalar'a “Milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırılık” ilkesinin ihlali nedeniyle ceza uygulamıştı.
Hem yayın durdurma hem de para cezası alan Kızıl Goncalar'ın ne kadar para cezası aldığı merak konusu olurken, Birsen Altuntaş söz konusu miktarı açıkladı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızıl Goncalar'a 9 milyon TL idari para cezası ve iki kez yayın durdurma cezası verildi.
FOX ve Gold Film RTÜK cezasına karşılık 'yürütmenin durdurulması' için harekete geçerken, eğer mahkemeden olumsuz yanıt alınırsa fragmanı yayınlanan 3. bölüm 8 Ocak günü yayınlanmayacak ve yerine RTÜK belgeselleri gösterilecek.
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