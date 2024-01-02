RTÜK'ün Kızıl Goncalar'a Verdiği Para Cezası Belli Oldu!

Gelen şikayetler üzerine RTÜK tarafından inceleme başlatılan ve ardından da hem yayın durdurma hem de para cezası alan Kızıl Goncalar'ın ne kadar para cezası aldığı ortaya çıkarken, dizinin önümüzdeki hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş