Fatih'te Tepki Görmüştü: RTÜK'ün Ceza Verdiği 'Kızıl Goncalar' Dizisi Set Mekanını Değiştiriyor
Fatih'te Tepki Görmüştü: RTÜK'ün Ceza Verdiği 'Kızıl Goncalar' Dizisi Set Mekanını Değiştiriyor
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
Gold Film imzalı Kızıl Goncalar, bazı kesimlerce içerdiği tarikat sahneleri nedeniyle sakıncalı bulunmuş ve RTÜK'e şikayet edilmişti. RTÜK'ün ceza verdiği dizi bu karara itiraz için harekete geçerken, aynı zamanda çekim yaptıkları mekanlardan çıkarıldıkları için setini Fatih ilçesinden taşıma kararı aldı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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FOX ekranlarında yayınlanan Gold Film imzalı Kızıl Goncalar, henüz 2 bölüm yayınlanmasına rağmen hemen eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
Hayali bir tarikatı konu alan dizi bazı kesimler tarafından sakıncalı bulunup şikayet yağmuruna tutulunca RTÜK diziyi inceleme kararı almış ve ceza vermişti.
Hem para hem de 2 kez yayın durdurma cezası alan dizi RTÜK kararına itiraz etmek için harekete geçerken, söz konusu olaylar devam ederken dizi setinde de huzursuzluklar yaşanmıştı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde çekimleri gerçekleşen Kızıl Goncalar'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 2 mekanındaki çekim izinleri de ücretleri ödendiği halde iptal edilmiş ve çekim yapılan ilçede tepki görmeye başlamıştı.
Yaşananların ardından harekete geçen yapım şirketi, dizinin Fatih'teki mekanlarını Beykoz Kundura Fabrikası'na taşıyarak çekimlere devam etme kararı aldı.
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