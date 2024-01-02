Fatih'te Tepki Görmüştü: RTÜK'ün Ceza Verdiği 'Kızıl Goncalar' Dizisi Set Mekanını Değiştiriyor

Gold Film imzalı Kızıl Goncalar, bazı kesimlerce içerdiği tarikat sahneleri nedeniyle sakıncalı bulunmuş ve RTÜK'e şikayet edilmişti. RTÜK'ün ceza verdiği dizi bu karara itiraz için harekete geçerken, aynı zamanda çekim yaptıkları mekanlardan çıkarıldıkları için setini Fatih ilçesinden taşıma kararı aldı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş