Televizyona Dönen Aras Bulut İynemli'nin Yeni Dizisi Hakkında Çok Konuşulacak İddialar
Televizyona Dönen Aras Bulut İynemli'nin Yeni Dizisi Hakkında Çok Konuşulacak İddialar
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
Uzun süredir televizyondan uzak kalan Aras Bulut İynemli iddialı bir dizi projesiyle ekranlara dönme aşamasında olurken, söz konusu dizi ve babasını oynayacak aktör hakkında bomba iddialar ortaya atıldı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Son olarak Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı 'Atatürk' filmiyle sinemada izlediğimiz Aras Bulut İynemli bir süredir televizyondan uzak kaldı.
2017-2021 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Çukur dizisindeki Yamaç Koçovalı karakterinin ardından televizyona ara veren İynemli'nin iddialı bir diziyle ekranlara döneceği söylentileri ortalığa yayılırken, Birsen Altuntaş bomba haberler verdi.
Show TV'de yayınlanacak olan “Deha” dizisiyle Şubat ayında izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan İynemli dizide Devran isimli bir matematik dehasını canlandırırken, dizideki diğer oyuncular da merak konusu oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aras Bulut İynemli'nin canlandıracağı Devran karakterinin babası için en istenilen aktör Erdal Beşikçioğlu olurken, İskender rolü için görüşmeler hala devam ediyor.
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