Turabi'nin Gözyaşlarından Özgü Namal'ın Ayrılık Notuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Turabi'nin Gözyaşlarından Özgü Namal'ın Ayrılık Notuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
11 Ocak Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Survivor'da Turabi'nin olayları dur durak bilmiyor. +18 fotoğrafları gündeme gelen Turabi, zorlu geçen çocukluk dönemini anlattı. Ogeday ile yaptığı tartışmanın ardından yaptığı açıklamayla ağlayan Turabi'ye sosyal medyadan yorum yağdı.
Survivor All Star sezona hızlı bir giriş yaptı. Pek çok tartışmanın yaşandığı Survivor'da yarışmaya veda eden ilk isim belli oldu. Performansların konuştuğu yarışmada elenen ilk yarışmacı kim oldu?
Survivor All Star'da Turabi'yle yaşadığı polemiğin ardından Ogeday'ı uyaran eski yarışmacı Avatar Atakan, neden uyarmak zorunda kaldığını açıkladı.
Türk televizyon tarihine pek çok karakter damga vursa da bazıları tarzlarıyla unutulmaz oluyor. Öyle ki bazı karakterleri son olarak on yıllar önce izlesek de stilleri her döneme uyuyor. Biz de tarzıyla konuşulan bu karakterleri derleyelim dedik.
All Star kadrosuyla reytinglerde esip gürlemeye devam eden Survivor'da yarışma son hız devam ediyor. SMS'in olmadığı yarışmada sadece güç konuşulur olunca haliyle yarışmacıların sevinç gösterileri de bir kadar abartılı oluyor. Bunlardan en abartılı bulunanlardan biri de Merve Aydın oldu.
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Özgü Namal son zamanların en başarılı dizi oyuncularından. Oyuncunun 6 aydır ilişki yaşadığı Mehmet Ferman Doğan, sevgilsine sosyal medyadan böyle veda etti...
Survivor denilince aklımıza yalnızca yarışmalar ve tartışmalar gelmiyor elbette. Aşklarıyla da meşhur olan Survivor'da yeni sezon başlayalı henüz çok kısa bir süre olmasına rağmen bomba bir aşk iddiası ortaya atıldı bile. Buyurun detaylara birlikte bakalım!
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