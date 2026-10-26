Dünyanın En Eğitimli Ülkeleri Sıralandı: Türkiye 47 Ülke Arasında İlk 30’a Giremedi!

Visual Capitalist tarafından 19 Ekim 2026’da yayımlanan araştırmada, 25-64 yaş grubundaki yetişkinlerin yükseköğretim mezuniyet oranları karşılaştırıldı. OECD’nin Education at a Glance 2026 raporuna dayanan sıralamada ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki eğitimler dikkate alındı. Veriler ağırlıklı olarak 2025 yılına ait olsa da bazı ülkeler için daha önceki yılların en güncel bilgileri kullanıldı.

Listenin ilk sırasında, yetişkin nüfusunun yüzde 64’ü yükseköğretim mezunu olan Kanada bulunuyor. İrlanda yüzde 59 ile ikinci sırada yer alırken Japonya ve Güney Kore yüzde 58’lik oranla onları takip ediyor. Özellikle Kanada’nın bu kadar yüksek bir orana ulaşmasında iki yıllık yükseköğretim programlarının yaygın olması önemli rol oynuyor.