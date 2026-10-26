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Dünyanın En Eğitimli Ülkeleri Sıralandı: Türkiye 47 Ülke Arasında İlk 30’a Giremedi!

Dünyanın En Eğitimli Ülkeleri Sıralandı: Türkiye 47 Ülke Arasında İlk 30’a Giremedi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 11:32
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Üniversite mezunlarının nüfusa oranı, ülkelerin eğitim düzeyini karşılaştırırken kullanılan önemli göstergelerden biri. Ancak ülkeler arasında bu oranlar oldukça büyük farklılıklar gösteriyor. Visual Capitalist, OECD’nin 2026 yılı eğitim verilerinden yararlanarak 47 ülkeyi yükseköğretim mezunu oranlarına göre sıraladı. Listede Kanada, İrlanda, Japonya ve Güney Kore üst sıralarda konumlandı. Türkiye’nin listedeki konumu ise eğitim verileri açısından düşündürücü bir tablo ortaya koydu. Peki dünyanın en eğitimli ülkeleri hangileri ve Türkiye kaçıncı sırada?

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Dünyanın En Eğitimli Ülkeleri Açıklandı: Listenin Zirvesinde Kanada Var!

Dünyanın En Eğitimli Ülkeleri Açıklandı: Listenin Zirvesinde Kanada Var!

Visual Capitalist tarafından 19 Ekim 2026’da yayımlanan araştırmada, 25-64 yaş grubundaki yetişkinlerin yükseköğretim mezuniyet oranları karşılaştırıldı. OECD’nin Education at a Glance 2026 raporuna dayanan sıralamada ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki eğitimler dikkate alındı. Veriler ağırlıklı olarak 2025 yılına ait olsa da bazı ülkeler için daha önceki yılların en güncel bilgileri kullanıldı.

Listenin ilk sırasında, yetişkin nüfusunun yüzde 64’ü yükseköğretim mezunu olan Kanada bulunuyor. İrlanda yüzde 59 ile ikinci sırada yer alırken Japonya ve Güney Kore yüzde 58’lik oranla onları takip ediyor. Özellikle Kanada’nın bu kadar yüksek bir orana ulaşmasında iki yıllık yükseköğretim programlarının yaygın olması önemli rol oynuyor.

İşte Yükseköğretim Mezunu Oranına Göre İlk 10 Ülke

İşte Yükseköğretim Mezunu Oranına Göre İlk 10 Ülke

Araştırmaya göre yükseköğretim mezunlarının yetişkin nüfus içindeki payının en yüksek olduğu ülkeler şöyle sıralanıyor:

1. Kanada: %64

2. İrlanda: %59

3. Japonya: %58

4. Güney Kore: %58

5. Birleşik Krallık: %55

6. Lüksemburg: %55

7. Avustralya: %54

8. ABD: %52

9. İsveç: %51

10. İsrail: %51

İlk 10’daki ülkelerin tamamında yükseköğretim mezunu oranı yüzde 50’nin üzerinde. Ancak bu sonuçlar, söz konusu ülkelerin mutlaka dünyanın en iyi eğitim sistemlerine sahip olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü sıralamada öğrencilerin akademik başarısı veya üniversitelerin eğitim kalitesi değil, yükseköğretimi tamamlamış yetişkinlerin oranı ölçülüyor.

Türkiye 47 Ülke Arasında 37. Sırada Yer Aldı!

Türkiye 47 Ülke Arasında 37. Sırada Yer Aldı!

Türkiye, yüzde 28’lik yükseköğretim mezunu oranıyla 47 ülke arasında 37. sırada bulunuyor. Araştırmada Türkiye’deki 25-64 yaş grubunda yükseköğretim mezunu olan kişi sayısının yaklaşık 13,3 milyon olduğu belirtiliyor. OECD ortalamasının yüzde 43 olduğu düşünüldüğünde Türkiye, bu ortalamanın 15 puan gerisinde kalıyor.

Türkiye’nin hemen üzerinde yüzde 29 ile Çekya, hemen altında ise yine yuvarlanmış yüzde 28’lik oranla Kosta Rika yer alıyor. İtalya yüzde 22, Çin yüzde 18 ve Hindistan yüzde 16 ile listenin daha alt sıralarında bulunuyor. Ancak ülkelerin nüfus büyüklükleri birbirinden oldukça farklı olduğu için mezun sayıları ile mezuniyet oranlarını ayrı değerlendirmek gerekiyor.

OECD’nin Türkiye’ye ilişkin 2026 raporunda da yükseköğretim mezuniyet oranının yüzde 28 olduğu doğrulanıyor. Bununla birlikte genç yetişkinlerin eğitim düzeyinde son yıllarda ilerleme kaydedildiği de görülüyor. Örneğin Türkiye’de 25-34 yaş grubunda lise eğitimini tamamlamamış kişilerin oranı, 2015’te yüzde 48 iken 2025’te yüzde 26’ya geriledi.

Üniversite Mezunu Sayısında Çin ve Hindistan İlk Sıralarda

Üniversite Mezunu Sayısında Çin ve Hindistan İlk Sıralarda

Yükseköğretim mezunlarının nüfusa oranına bakıldığında Kanada ilk sırada yer alıyor. Ancak toplam mezun sayısı incelendiğinde tablo tamamen değişiyor. Çin, yaklaşık 152,4 milyon yükseköğretim mezunuyla listenin başında bulunurken Hindistan 119,2 milyonla ikinci, ABD ise 93 milyonla üçüncü sıraya yerleşiyor.

Buradaki farkın en önemli nedenlerinden biri ülkelerin nüfus büyüklükleri. Örneğin Kanada’daki yükseköğretim mezunu sayısı yaklaşık 13,7 milyonken Türkiye’de 13,3 milyon olarak hesaplanıyor. İki ülkenin mezun sayıları birbirine yakın olsa da yetişkin nüfus içindeki payları arasında 36 puanlık fark bulunuyor.

Ayrıca ülkelerin verileri aynı yıllara dayanmıyor. Özellikle Çin’in mezun sayısında 2020 nüfus sayımı kullanıldığı için toplam sayıların karşılaştırılmasında bu ayrıntıyı da hesaba katmak gerekiyor.

Üniversite Mezunu Oranının Yüksek Olması Daha İyi Eğitim Anlamına mı Geliyor?

Üniversite Mezunu Oranının Yüksek Olması Daha İyi Eğitim Anlamına mı Geliyor?

Araştırmanın sonuçları, yükseköğretime katılım bakımından ülkeler arasındaki farkları gösterse de eğitim sistemlerinin bütün yönlerini değerlendirmiyor. Örneğin Almanya’da yükseköğretim mezunu oranı yüzde 35, Avusturya’da ise yüzde 38 seviyesinde. Bu iki ülkede mesleki eğitimin güçlü olması, bazı kişilerin üniversiteye gitmeden de nitelikli işlere hazırlanabilmesini sağlıyor.

Dolayısıyla üniversite mezunu oranı düşük olan bir ülkenin eğitim kalitesinin de mutlaka düşük olduğu söylenemez. Eğitimde fırsat eşitliği, öğrencilerin kazandığı beceriler, mezunların istihdam olanakları ve öğretimin niteliği gibi başka göstergelerin de incelenmesi gerekiyor. Yine de Türkiye’nin OECD ortalamasının gerisinde kalması, yükseköğretime erişim ve eğitim düzeyi açısından üzerinde durulması gereken önemli verilerden biri.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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