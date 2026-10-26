Dünyanın En Eğitimli Ülkeleri Sıralandı: Türkiye 47 Ülke Arasında İlk 30’a Giremedi!
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Üniversite mezunlarının nüfusa oranı, ülkelerin eğitim düzeyini karşılaştırırken kullanılan önemli göstergelerden biri. Ancak ülkeler arasında bu oranlar oldukça büyük farklılıklar gösteriyor. Visual Capitalist, OECD’nin 2026 yılı eğitim verilerinden yararlanarak 47 ülkeyi yükseköğretim mezunu oranlarına göre sıraladı. Listede Kanada, İrlanda, Japonya ve Güney Kore üst sıralarda konumlandı. Türkiye’nin listedeki konumu ise eğitim verileri açısından düşündürücü bir tablo ortaya koydu. Peki dünyanın en eğitimli ülkeleri hangileri ve Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın En Eğitimli Ülkeleri Açıklandı: Listenin Zirvesinde Kanada Var!
İşte Yükseköğretim Mezunu Oranına Göre İlk 10 Ülke
Türkiye 47 Ülke Arasında 37. Sırada Yer Aldı!
Üniversite Mezunu Sayısında Çin ve Hindistan İlk Sıralarda
Üniversite Mezunu Oranının Yüksek Olması Daha İyi Eğitim Anlamına mı Geliyor?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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