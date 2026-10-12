Türkiye, Ne Okulda Ne İşte Olan Gençlerde 18-24 Yaşta Yüzde 31 ile OECD Birincisi Oldu

Rapora göre 2025'te OECD genelinde 18-24 yaş grubunun NEET oranı yüzde 14 olarak ölçüldü. Bu oran yüzde 5 ile İzlanda'da en düşük, yüzde 31 ile Türkiye'de en yüksek seviyede kaldı. OECD üyesi olmayan ortaklık ülkelerinden Güney Afrika yüzde 48 ile listenin tamamında en üstte yer aldı. Ancak üye ülkeler arasında birinci sırada Türkiye bulunuyor.

25-29 yaş grubunda NEET oranı OECD ortalamasında yüzde 16'ya yükseliyor. Hollanda ve Norveç'te bu oran yüzde 9'a kadar düşerken Türkiye'de yüzde 33'e çıkıyor. Yani bu yaş grubundaki her üç gençten biri hem bir okula devam etmiyor hem de çalışmıyor. Türkiye bu grupta da OECD'nin en yüksek oranına sahip ülkesi.

Rapor, son on yılda 18-24 yaş NEET oranının üye ülkelerde ortalama 2 puan gerilediğini de kaydediyor. Ülkeler arasındaki seyir ise birbirinden oldukça farklı.