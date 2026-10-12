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Türkiye, Ne Okulda Ne İşte Olan Gençlerde 18-24 Yaşta Yüzde 31 ile OECD Birincisi Oldu

Türkiye, Ne Okulda Ne İşte Olan Gençlerde 18-24 Yaşta Yüzde 31 ile OECD Birincisi Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.10.2026 - 12:11
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OECD'nin 29 Eylül 2026'da yayımladığı Education at a Glance 2026 raporu, 'ev genci' olarak da anılan NEET oranında Türkiye'nin üye ülkeler arasında zirvede olduğunu ortaya koydu. NEET, ne eğitimde ne istihdamda ne de mesleki eğitimde yer alan genç nüfusu tanımlıyor. 2025 verilerine göre 18-24 yaş grubunda OECD ortalaması yüzde 14 iken Türkiye'de bu oran yüzde 31'e çıktı. En düşük oran yüzde 5 ile İzlanda'da görüldü. 25-29 yaş grubunda ise OECD ortalaması yüzde 16, Türkiye'nin oranı yüzde 33 oldu. Türkiye iki yaş grubunda da OECD üyeleri arasında birinci sırada yer aldı. Rapor ayrıca bölgeler arasındaki uçurumu da ortaya koydu.

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Yaş ilerledikçe tablo ağırlaşıyor: 25-29 yaşta her üç gençten biri ne okulda ne işte

Yaş ilerledikçe tablo ağırlaşıyor: 25-29 yaşta her üç gençten biri ne okulda ne işte

Rapora göre 2025'te OECD genelinde 18-24 yaş grubunun NEET oranı yüzde 14 olarak ölçüldü. Bu oran yüzde 5 ile İzlanda'da en düşük, yüzde 31 ile Türkiye'de en yüksek seviyede kaldı. OECD üyesi olmayan ortaklık ülkelerinden Güney Afrika yüzde 48 ile listenin tamamında en üstte yer aldı. Ancak üye ülkeler arasında birinci sırada Türkiye bulunuyor.

25-29 yaş grubunda NEET oranı OECD ortalamasında yüzde 16'ya yükseliyor. Hollanda ve Norveç'te bu oran yüzde 9'a kadar düşerken Türkiye'de yüzde 33'e çıkıyor. Yani bu yaş grubundaki her üç gençten biri hem bir okula devam etmiyor hem de çalışmıyor. Türkiye bu grupta da OECD'nin en yüksek oranına sahip ülkesi.

Rapor, son on yılda 18-24 yaş NEET oranının üye ülkelerde ortalama 2 puan gerilediğini de kaydediyor. Ülkeler arasındaki seyir ise birbirinden oldukça farklı.

İstanbul'da yüzde 19, Doğu Anadolu'nun doğusunda yüzde 48

İstanbul'da yüzde 19, Doğu Anadolu'nun doğusunda yüzde 48

NEET kavramı işsizlik oranından farklı olarak yalnızca iş arayanları değil, okula gitmeyen ve çalışmayan her genci kapsıyor. OECD bu grubu işsizler ve çalışma hayatının dışında kalan, yani iş aramayanlar olarak ayırıyor. Rapora göre Kolombiya, İsrail, Meksika ve Türkiye'de iş aramayan NEET gençlerin payı, işsiz olanlara kıyasla yüksek.

Raporda bölgesel farklar da dikkat çekiyor. Kanada, İtalya, Meksika, Romanya ve Türkiye'de en yüksek ve en düşük NEET oranına sahip bölgeler arasındaki fark 20 puanı aşıyor. Türkiye'de bölgesel oranlar İstanbul'da yüzde 19 ile Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'yi kapsayan Doğu Anadolu'nun doğu kesiminde yüzde 48 arasında değişiyor. Aradaki fark 29 puana ulaşıyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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