Türkiye, Ne Okulda Ne İşte Olan Gençlerde 18-24 Yaşta Yüzde 31 ile OECD Birincisi Oldu
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OECD'nin 29 Eylül 2026'da yayımladığı Education at a Glance 2026 raporu, 'ev genci' olarak da anılan NEET oranında Türkiye'nin üye ülkeler arasında zirvede olduğunu ortaya koydu. NEET, ne eğitimde ne istihdamda ne de mesleki eğitimde yer alan genç nüfusu tanımlıyor. 2025 verilerine göre 18-24 yaş grubunda OECD ortalaması yüzde 14 iken Türkiye'de bu oran yüzde 31'e çıktı. En düşük oran yüzde 5 ile İzlanda'da görüldü. 25-29 yaş grubunda ise OECD ortalaması yüzde 16, Türkiye'nin oranı yüzde 33 oldu. Türkiye iki yaş grubunda da OECD üyeleri arasında birinci sırada yer aldı. Rapor ayrıca bölgeler arasındaki uçurumu da ortaya koydu.
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Yaş ilerledikçe tablo ağırlaşıyor: 25-29 yaşta her üç gençten biri ne okulda ne işte
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İstanbul'da yüzde 19, Doğu Anadolu'nun doğusunda yüzde 48
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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