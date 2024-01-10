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Survivor All Star'da İlk Eleme Gerçekleşti: SMS Oylaması Yapılmayan Yarışmada Kim Elendi?

Survivor All Star'da İlk Eleme Gerçekleşti: SMS Oylaması Yapılmayan Yarışmada Kim Elendi?

survivor
themyscira - Misafir Editör
11.01.2024 - 02:11

Survivor All Star sezona hızlı bir giriş yaptı. Pek çok tartışmanın yaşandığı Survivor'da yarışmaya veda eden ilk isim belli oldu. Performansların konuştuğu yarışmada elenen ilk yarışmacı kim oldu?

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1 Ocak'ta yayınlanmaya başlayan Survivor All Star, sezona inanılmaz hızlı bir giriş yaptı.

1 Ocak'ta yayınlanmaya başlayan Survivor All Star, sezona inanılmaz hızlı bir giriş yaptı.

Sezonun ilk eleme adayı Doğukan oldu.

Sezonun ilk eleme adayı Doğukan oldu.

Yarışmanın ikinci gününde yeni bir eleme adayı belirlendi ve bu aday Yaman oldu.

Yarışmanın ikinci gününde yeni bir eleme adayı belirlendi ve bu aday Yaman oldu.

Ancak Doğukan ve Yaman arasında oynanan düellonun ardından, Yaman eleme adayı olmaktan kurtuldu.

Oynanan dokunulmazlık oyununun ardından bu kez eleme adayı Sercan oldu.

Oynanan dokunulmazlık oyununun ardından bu kez eleme adayı Sercan oldu.

Ortalığın kızıştığı Survivor'da bir sonraki eleme adayı ise Ersin oldu.

Ortalığın kızıştığı Survivor'da bir sonraki eleme adayı ise Ersin oldu.

Ersin ve Sercan arasında oynanan düellonun kazananı ise Sercan oldu.

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Böylece eleme adayı olarak kalan son iki kişi olan Ersin ve Doğukan arasında son bir düello daha oynandı.

Böylece eleme adayı olarak kalan son iki kişi olan Ersin ve Doğukan arasında son bir düello daha oynandı.

İkili arasında oynanan düelloyu kaybeden Doğukan, Survivor All Star'ın elenen ilk yarışmacısı oldu.

İkili arasında oynanan düelloyu kaybeden Doğukan, Survivor All Star'ın elenen ilk yarışmacısı oldu.

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