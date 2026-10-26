Oktay Saral Kimdir? Oktay Saral Görevden mi Alındı, Ne Oldu?
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı öğrenilmişti. Görevden alınan Oktay Saral, 26 Ekim Pazartesi günü istifasını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saral 'Bugün, 2016 yılından bu yana büyük bir onur, şeref ve sorumlulukla yürüttüğüm Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanlığı görevimden istifamı sunmuş bulunuyorum.' ifadelerini kullandı.
Peki Oktay Saral neden istifa etti?
Oktay Saral Kimdir?
Oktay Saral Görevden mi Alındı?
Oktay Saral İstifa mı Etti?
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