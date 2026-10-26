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Oktay Saral Kimdir? Oktay Saral Görevden mi Alındı, Ne Oldu?

Oktay Saral Kimdir? Oktay Saral Görevden mi Alındı, Ne Oldu?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 12:37
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı öğrenilmişti. Görevden alınan Oktay Saral, 26 Ekim Pazartesi günü istifasını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saral 'Bugün, 2016 yılından bu yana büyük bir onur, şeref ve sorumlulukla yürüttüğüm Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanlığı görevimden istifamı sunmuş bulunuyorum.' ifadelerini kullandı.

Peki Oktay Saral neden istifa etti?

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Oktay Saral Kimdir?

Oktay Saral Kimdir?

Oktay Saral, 1967 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Of'ta, lise eğitimini ise Trabzon'da tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Siyasi hayatına yerel yönetimlerde adım atan Saral, 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde Of Belediye Başkanı olarak seçildi ve 2009-2013 yılları arasında bu görevde bulundu. 2011 genel seçimlerinde AKP'den İstanbul milletvekili seçilen Saral, TBMM'ye girerek 2011-2015 döneminde milletvekilliği yaptı.

Saral, 2016 yılından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev aldı.

Oktay Saral Görevden mi Alındı?

Oktay Saral Görevden mi Alındı?

Oktay Saral, 25 Ekim 2026'da Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevinden alındı. Saral, gazeteci Talat Atilla'ya yaptığı açıklamada görevden ayrıldığını doğrularken, kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştiğini söyledi.

Saral, Azerbaycan'a yönelik 'başörtüsü' ifadelerinin ardından görevden alındı. Söz konusu gelişmenin ardından Saral 'Sayın Cumhurbaşkanımız göreve getirdi, kendisinin talimatıyla ayrıldım. Kimseye kırgınlığım yok” ifadelerini kullandı.

Oktay Saral İstifa mı Etti?

Oktay Saral İstifa mı Etti?

Görevden alınan Oktay Saral, 26 Ekim Pazartesi günü istifasını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saral, şu ifadelere yer verdi:

'Bugün, 2016 yılından bu yana büyük bir onur, şeref ve sorumlulukla yürüttüğüm Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanlığı görevimden istifamı sunmuş bulunuyorum.

Makamlar gelip geçer, unvanlar el değiştirir. Asıl mesele, insanın hangi makamda oturduğu değil, hangi değerlerin arkasında durduğudur. Bizim için esas olan makamlar değil, yıllardır aynı istikamette yürüdüğümüz davamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla omuz omuza verdiğimiz mücadeledir.

Bu kararım, inandığım değerlerden ve milletimize hizmet etme irademden bir adım geri atmak anlamına gelmemektedir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, aynı inanç ve kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğim.

Rabbim bizleri makamların gölgesinde güç arayanlardan değil, hakikatin ışığında dimdik duranlardan eylesin. Bedeli ne olursa olsun inandığı değerleri savunanlardan eylesin.'

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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