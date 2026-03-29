Tüm Yöntemleri Unutun: Uykuya Dalmanızı Kolaylaştıran Bilişsel Karıştırma Yöntemi

Sosyal medyada popüler olan bu yeni trendi deneyen pek çok kişi, bu yöntemin işe yaradığını söylüyor. Londra'daki Royal Brompton Hastanesi'nde uyku tıbbı uzmanı olan Alanna Hare'e göre, bilişsel karıştırma 'süper uyku verici' bir yöntem. 'Zihne bir itme-çekme mekanizması uyguluyor' diyen Hare, 'Hem sizi uykuya doğru çekiyor hem de sizi uyanık tutan rahatsız edici endişeleri susturuyor.' ifadelerini kullanıyor.

Kanada'daki Simon Fraser Üniversitesi'nden Luc P. Beaudoin tarafından 15 yıldan fazla bir süre önce geliştirilen bu yöntem, Beaudoin'in 'uykulu bilgi işleme' teorisine dayanıyor. Bu teori ise uykusuzluk çekenlerin genellikle beyni uyanık tutan endişe, planlama ve yeniden canlandırma gibi rahatsız edici düşünce kalıplarına odaklandığını söylüyor. Dolayısıyla beynin uyumak için 'güvenli' hissetmesine yardımcı olan süreçlere ihtiyaç duyduğu söyleniyor.

2016'da Beaudoin ve çalışma arkadaşları, uyku sorunu yaşayan 154 üniversite öğrencisi üzerinde bu tekniği test ettiler. Bir gruptan, Beaudoin'in geliştirdiği ve kulaklarına rastgele kelimeler fısıldayan bir uygulamayı kullanmaları istendi. Böylece bu kelimelerin görüntüsünü zihinlerinde canlandırabiliyorlardı. Diğer grup ise endişelerini ve olası çözümlerini günlüklerine geçirdi. Bu da uykusuzlukla mücadelede standart, kanıtlara dayalı bir yaklaşım.

Peki sonuçta ne mi oldu? Görüntü karıştırma yönteminin uykuyu iyileştirmede 'aynı derecede etkili' olduğu ortaya çıktı.

Hare'e göre, koyun sayma gibi klasik yöntemler birçok yetişkinde işe yaramıyor çünkü sayarken başka şeyler de düşünebiliyoruz. Dolayısıyla beyninizin 'düşünmesini engelleyen' yöntemler sizde de işe yarayabilir.