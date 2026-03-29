Tüm Yöntemleri Unutun: Uykuya Dalmanızı Kolaylaştıran Bilişsel Karıştırma Yöntemi

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.03.2026 - 00:15

Geceleri kafanızı yastığa koyduğunuzda düşünceler adeta zihninize akın ediyor değil mi? Eğer uykusu olduğu halde bir türlü beynini kapatıp uykuya dalamayan biriyseniz 'bilişsel karıştırma' yöntemiyle tanışmanızı tavsiye ederiz.

BBC yazarı Rachel Hosie'nin bizzat deneyip onayladığı bu yöntem, Kanada'daki Simon Fraser Üniversitesi'nden Luc P. Beaudoin tarafından 15 yıldan fazla bir süre önce geliştirilmiş.

Gelin, bilişsel karıştırma yöntemini yakından öğrenelim.

Reklam

Uyumak da yemek içmek gibi büyük bir nimet.

Elbette bunu da en iyi uykusu olduğu halde bir türlü zihnini susturup uykuya dalamayanlar anlar. Bugüne kadar uykuya dalmayı kolaylaştıran pek çok yöntem geliştirildi. Koyunları saymak, nefes egzersizleri yapmak, gevşeme hareketleri yapmak...Fakat gelin görün ki bir süre sonra yine en başa dönebilirsiniz.

İşte tam da bu noktada binlerce kişinin kullandığı 'bilişsel karıştırma' yöntemi devreye giriyor. 

BBC yazarı Rachel Hosie'nin bizzat deneyip onayladığı bu yöntem, şöyle çalışıyor:

'Öncelikle rastgele, duygusal bir yükü olmayan bir kelime düşünüyorsunuz. Örneğin 'kek' kelimesi.

Sonra kelimenin ilk harfini, yani 'K'yi alıyorsunuz ve aynı harfle başlayan mümkün olduğunca çok eşya veya nesne düşünüyorsunuz. Örneğin 'karabiber', 'kahve ' ve 'kulübe'.

Ardından her bir nesneyi zihninizde canlandırarak ilerliyorsunuz. K ile başlayan başka kelime düşünemediğinizde, ikinci harfe geçiyorsunuz. Ben nadiren üçüncü aşamaya ulaşabiliyorum.'

Peki bu yöntem gerçekten uyumayı kolaylaştırıyor mu?

Sosyal medyada popüler olan bu yeni trendi deneyen pek çok kişi, bu yöntemin işe yaradığını söylüyor. Londra'daki Royal Brompton Hastanesi'nde uyku tıbbı uzmanı olan Alanna Hare'e göre, bilişsel karıştırma 'süper uyku verici' bir yöntem. 'Zihne bir itme-çekme mekanizması uyguluyor' diyen Hare, 'Hem sizi uykuya doğru çekiyor hem de sizi uyanık tutan rahatsız edici endişeleri susturuyor.' ifadelerini kullanıyor.

Kanada'daki Simon Fraser Üniversitesi'nden Luc P. Beaudoin tarafından 15 yıldan fazla bir süre önce geliştirilen bu yöntem, Beaudoin'in 'uykulu bilgi işleme' teorisine dayanıyor. Bu teori ise uykusuzluk çekenlerin genellikle beyni uyanık tutan endişe, planlama ve yeniden canlandırma gibi rahatsız edici düşünce kalıplarına odaklandığını söylüyor. Dolayısıyla beynin uyumak için 'güvenli' hissetmesine yardımcı olan süreçlere ihtiyaç duyduğu söyleniyor.

2016'da Beaudoin ve çalışma arkadaşları, uyku sorunu yaşayan 154 üniversite öğrencisi üzerinde bu tekniği test ettiler. Bir gruptan, Beaudoin'in geliştirdiği ve kulaklarına rastgele kelimeler fısıldayan bir uygulamayı kullanmaları istendi. Böylece bu kelimelerin görüntüsünü zihinlerinde canlandırabiliyorlardı. Diğer grup ise endişelerini ve olası çözümlerini günlüklerine geçirdi. Bu da uykusuzlukla mücadelede standart, kanıtlara dayalı bir yaklaşım.

Peki sonuçta ne mi oldu? Görüntü karıştırma yönteminin uykuyu iyileştirmede 'aynı derecede etkili' olduğu ortaya çıktı.

Hare'e göre, koyun sayma gibi klasik yöntemler birçok yetişkinde işe yaramıyor çünkü sayarken başka şeyler de düşünebiliyoruz. Dolayısıyla beyninizin 'düşünmesini engelleyen' yöntemler sizde de işe yarayabilir.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
