article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dijital Göçebeler Rotalarını Asya'ya Çevirdi: Uygun Fiyatıyla Balkanlar'ı Geride Bırakan Ülkeler

Dijital Göçebeler Rotalarını Asya'ya Çevirdi: Uygun Fiyatıyla Balkanlar'ı Geride Bırakan Ülkeler

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
29.03.2026 - 23:32

Dijital göçebelik, özellikle pandeminin ardından global ölçekte artışa geçti. Fakat son yıllarda, dijital göçebelerin rotalarını değiştirdiği görülüyor. Dijital göçebeler tek bir rotaya sadık kalmak yerine, mevsimsel şartlar, vize kolaylıkları ve yaşam maliyetine göre kıtalar arası geçiş yapabiliyorlar. Balkanları tercih edenlerin sayısı gün geçtikçe azalırken Asya'yı tercih edenler ise çoğalıyor.

Tayland ve Bali, dijital göçebelerin yeni rotası haline geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dijital göçebeler, artık Balkanlar'ı tercih etmiyor.

Dijital göçebeler, artık Balkanlar'ı tercih etmiyor.

Balkanlar, özellikle 2020 yılında yaşanan pandeminin ardından dijital göçebeler için bir cazibe merkezi haline gelmişti. Fakat son yıllarda Balkan ülkelerinde maliyetlerin hızla arttığı kaydediliyor. Gıda fiyatlarında, kira giderlerinde sürekli artış yaşanıyor. Kuzey Makedonya’da sigorta giderlerinin de ciddi yük oluşturduğu söyleniyor. Bu nedenle dijital göçebeler de rotalarını değiştirme kararı aldı.

Stippl ve Holafly gibi platformların 2025 maliyet karşılaştırmalarına göre, Balkanlar, yaz aylarında Avrupa'ya yakınlığı nedeniyle tercih edilse de aylık ortalama yaşam maliyeti 1.500 - 2.000 dolar bandına çıkmış durumda. Oysa Tayland'da 800 - 1.200 dolar gibi bir bütçeyle 'lüks' sayılabilecek bir yaşam sürmek mümkün.

Tayland ve Bali'nin yeni vize hamleleri sayesinde "dijital göç" başladı.

Tayland ve Bali'nin yeni vize hamleleri sayesinde "dijital göç" başladı.

Yabancı kaynaklarda bu göçün en büyük tetikleyicisi olarak Tayland'ın yeni vize hamlesi gösteriliyor. Thailand Destination Thailand Visa (DTV), Temmuz 2024'te yürürlüğe girdi. Bu vize ile dijital göçebelere 5 yıl boyunca Tayland'da kalma imkanı tanınıyor. Thai Embassy ve Vialto Partners gibi kaynaklar, bu vizenin Balkanlar'daki (örneğin Arnavutluk veya Karadağ) 90 günlük kısıtlı kalış sürelerine karşı devrim niteliğinde bir alternatif olduğunu belirtiyor.

Endonezya'da ise (Bali) EY (Ernst & Young) ve Global Citizen Solutions raporları, Endonezya'nın 'E33G' kodlu uzaktan çalışma vizesiyle (5 yıla kadar geçerli) Bali'yi yeniden birincil merkez haline getirdiğini doğruluyor. Dijital göçebelerin en büyük veri platformu olan Nomad List (2025) verilerine göre, Chiang Mai (Tayland) ve Canggu (Bali), 'Dünyanın En İyi Dijital Göçebe Destinasyonları' listesinde istikrarlı bir şekilde ilk 3'te yer alıyor.

Aynı zamanda dijital göçebelerin artık 'Slomad' (Yavaş Göçebe) kültürünü benimsediği söyleniyor. Bu trende göre; göçebeler Mayıs-Ekim arası Balkanlar'da, Kasım-Nisan arası ise Güneydoğu Asya'da kalıyorlar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın