Haberler
Yaşam
Fatih Koparan, Gizlice Girdiği Epstein Adasını Dronla Havadan Görüntüledi

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
29.03.2026 - 21:47

ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan ve tüm dünyada şok etkisi yaratan 'Epstein' gündeminin yankıları devam ediyor. Her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken Epstein Adası'na dair paylaşılan yeni içerikler de dünya çapında viral oluyor. 

Fatih Koparan da Epstein Adası'na gizlice girerek tüm dünyada merak edilen adayı dronla havadan görüntüledi.

Epstein Adası, havadan dronla görüntülendi.

Fatih Koparan, yayınladığı videoda “Yapmaz deneni yaptık. Şu anda dünyanın en merak edilen yerindeyiz ama hiç Influencer yok. Çünkü gerçekten çok tehlikeli.” dedi. Epstein Adası'nın dronla çekilen görüntüleri, dünya çapında dikkatleri çekti.

2023 yılında, ABD'li içerik üreticisi Tyler Oliveira tarafından çekilen başka bir video da geçtiğimiz aylarda gündem olmuş, Oliveira özel adaya jet ski kullanarak gizlice girmişti. Oliveira ve ekibi, turist gibi davranarak kiraladıkları jet skilerle yetkililerin dikkatini çekmeden adaya ulaşmayı başarmışlardı. 

Koparan da çektiği videoda, Epstein Adası'ndaki binaları görüntüledi, adanın merak edilen kısımlarını tüm dünyaya gösterdi.

Koparan'ın videosu, yabancı siteler tarafından da paylaşıldı;

'Bir Türk yayıncı, Epstein Adası'na gizlice girerek adanın içini drone ile filme aldı.'

“İmkansız denilen şeyi başardık. Şu anda dünyanın en ilgi çekici yerindeyiz ama burada nüfuz sahibi hiçbir kişi yok.”

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
