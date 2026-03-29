Fatih Koparan, Gizlice Girdiği Epstein Adasını Dronla Havadan Görüntüledi

Fatih Koparan, yayınladığı videoda “Yapmaz deneni yaptık. Şu anda dünyanın en merak edilen yerindeyiz ama hiç Influencer yok. Çünkü gerçekten çok tehlikeli.” dedi. Epstein Adası'nın dronla çekilen görüntüleri, dünya çapında dikkatleri çekti.

2023 yılında, ABD'li içerik üreticisi Tyler Oliveira tarafından çekilen başka bir video da geçtiğimiz aylarda gündem olmuş, Oliveira özel adaya jet ski kullanarak gizlice girmişti. Oliveira ve ekibi, turist gibi davranarak kiraladıkları jet skilerle yetkililerin dikkatini çekmeden adaya ulaşmayı başarmışlardı.

Koparan da çektiği videoda, Epstein Adası'ndaki binaları görüntüledi, adanın merak edilen kısımlarını tüm dünyaya gösterdi.