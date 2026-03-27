Tüm Türkiye Onu Konuşmuştu: Evden Çıkmayan Telefon Bağımlısı Barış 25. Yaşına Bilgisayar Başında Girdi

26 Mart 2001 doğumlu olan Barış Özbay için, hayırsever vatandaşların girişimiyle evinde bir doğum günü etkinliği düzenlendi. 25. yaş gününü her zamanki gibi bilgisayar başında karşılayan Özbay, kendisine yapılan bu sürpriz ziyarette sevdikleriyle bir araya gelerek saz eşliğinde söylenen türkülere eşlik etti. Kutlama sırasında duygularını ifade eden Özbay, ilgi odağı olmaktan hoşlanmadığını ve dış dünyaya karşı mesafeli tutumunun sürdüğünü belirtti. Gününü halen büyük oranda dijital ekranlar karşısında geçirdiğini vurgulayan genç, dışarı çıkmanın kendisi için yorucu bir süreç olduğunu ifade etti.