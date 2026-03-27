Tüm Türkiye Onu Konuşmuştu: Evden Çıkmayan Telefon Bağımlısı Barış 25. Yaşına Bilgisayar Başında Girdi

Tüm Türkiye Onu Konuşmuştu: Evden Çıkmayan Telefon Bağımlısı Barış 25. Yaşına Bilgisayar Başında Girdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.03.2026 - 15:39

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’ın Defne ilçesinde yaşamını sürdüren 25 yaşındaki Barış Özbay’ın hikayesi, afet sonrası travmanın bireyler üzerindeki yıkıcı etkilerini ve dijital bağımlılığın ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor. Deprem felaketinde evini ve yakınlarını kaybeden Özbay, yaşadığı ağır psikolojik sarsıntının ardından eğitimini yarıda bırakarak yaklaşık üç yıl boyunca dış dünya ile bağını tamamen kopardı. Bu süreçte vaktinin tamamını bilgisayar ve telefon başında geçiren genç, öz bakım ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelerek sanal bir izolasyona hapsoldu.

Barış Özbay’ın durumunun kamuoyuna yansıması üzerine devlet kurumları ve ilgili birimler rehabilitasyon süreci için harekete geçti.

Barış Özbay’ın durumunun kamuoyuna yansıması üzerine devlet kurumları ve ilgili birimler rehabilitasyon süreci için harekete geçti.

Uzun süren ikna çabaları neticesinde, üç yıl aradan sonra ilk kez kişisel bakımını gerçekleştiren ve evden dışarı adım atan Özbay, topluma kazandırılma yolunda kritik bir eşiği aşmış oldu. Annesi Semra Özbay’ın destekleriyle hayata tutunmaya çalışan genç, geçtiğimiz aylarda bir arkadaşının nişan törenine katılarak uzun süreli yalnızlığının ardından ilk kez kalabalık bir sosyal ortama dahil oldu. Fiziksel dünyayla kurulan bu sınırlı temas, ailenin ve çevresindeki gönüllülerin umudunu artırdı.

25. yaşına bilgisayar başında giren genç için sürpriz kutlama yapıldı.

25. yaşına bilgisayar başında giren genç için sürpriz kutlama yapıldı.

26 Mart 2001 doğumlu olan Barış Özbay için, hayırsever vatandaşların girişimiyle evinde bir doğum günü etkinliği düzenlendi. 25. yaş gününü her zamanki gibi bilgisayar başında karşılayan Özbay, kendisine yapılan bu sürpriz ziyarette sevdikleriyle bir araya gelerek saz eşliğinde söylenen türkülere eşlik etti. Kutlama sırasında duygularını ifade eden Özbay, ilgi odağı olmaktan hoşlanmadığını ve dış dünyaya karşı mesafeli tutumunun sürdüğünü belirtti. Gününü halen büyük oranda dijital ekranlar karşısında geçirdiğini vurgulayan genç, dışarı çıkmanın kendisi için yorucu bir süreç olduğunu ifade etti.

Barış'ın durumu travma sonrası rehabilitasyonun önemini bir kere daha gösteriyor.

Barış'ın durumu travma sonrası rehabilitasyonun önemini bir kere daha gösteriyor.

Barış Özbay’ın yaşadığı süreç, deprem gibi büyük yıkımların ardından bireylerin içine düştüğü 'anlamsızlık' ve 'eylemsizlik' halinin somut bir örneği olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu tür vakalarda sadece dijital bağımlılıkla mücadelenin yeterli olmadığını, temelinde yatan yas ve kayıp travmalarının profesyonel destekle çözülmesi gerektiğini vurguluyor. Hayırsever Çilem Artan ve beraberindeki gönüllüler ise Özbay ailesinin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, toplumsal dayanışmanın bu tür iyileşme süreçlerindeki hayati rolüne dikkat çekti.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
