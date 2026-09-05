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Tüm Sivaslılar El Ele Tutuşsa Türkiye’nin Çevresini Sarabilir mi?

Tüm Sivaslılar El Ele Tutuşsa Türkiye’nin Çevresini Sarabilir mi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
05.09.2026 - 16:22
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 2 milyon Sivaslı var. Instagram’da ‘@veri_seli’ isimli hesap Sivaslıların nüfus yoğunluğa dikkat çekti ve şu kritik soruyu sordu: Tüm Sivaslılar el ele tutuşsa Türkiye’nin çevresini sarabilir mi?

Peki, bu sorunun yanıtı ne? İşte yanıtı!

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Sivaslılar El Ele Tutuşsa Türkiye’nin Çevresini Sarar mı?

Sivaslılar El Ele Tutuşsa Türkiye’nin Çevresini Sarar mı?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) paylaştığı nüfus verileri, zaman zaman sosyal medyada oldukça ilginç ve eğlenceli tartışmaların fitilini ateşliyor. 2023 verilerine göre ı şehirlerdeki yoğun nüfusuyla sık sık gündeme gelen Sivaslılar, bu kez sosyal medyada veri odaklı içerikler üreten bir hesabın radarına takıldı.

Instagram’da ‘@veri_seli’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir sayfa, Sivas nüfusunun büyüklüğüne dikkat çekmek amacıyla sıra dışı bir beyin fırtınası başlattı. 'Tüm Sivaslılar el ele tutuşsa Türkiye’nin çevresini sarabilir mi?' sorusunu soran hesap, verilerle şu yanıtı verdi:

'Nüfusa kayıtlı Sivaslı sayısı 1.980.000. Kişi başı ortalama 1,5 metre boşluk kabul edelim. Bu bir varsayım.

Zincir toplam 2.969 kilometre eder.

Türkiye'nin çevresi, kıyılar dahil, 11.086 kilometre.

Zincir Boğaz'dan doğuya ilerliyor. İnsan zinciri kara sınırının uzunluğunu aşıyor ama tam turu tamamlanmıyor.

Hülasa, zincir tüm çevrenin ancak %26,8'ini kaplıyor.

Tam bir tur için 7,4 milyon kişi gerekirdi.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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