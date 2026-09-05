Tüm Sivaslılar El Ele Tutuşsa Türkiye’nin Çevresini Sarabilir mi?
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 2 milyon Sivaslı var. Instagram’da ‘@veri_seli’ isimli hesap Sivaslıların nüfus yoğunluğa dikkat çekti ve şu kritik soruyu sordu: Tüm Sivaslılar el ele tutuşsa Türkiye’nin çevresini sarabilir mi?
Peki, bu sorunun yanıtı ne? İşte yanıtı!
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Sivaslılar El Ele Tutuşsa Türkiye’nin Çevresini Sarar mı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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