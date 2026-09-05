Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) paylaştığı nüfus verileri, zaman zaman sosyal medyada oldukça ilginç ve eğlenceli tartışmaların fitilini ateşliyor. 2023 verilerine göre ı şehirlerdeki yoğun nüfusuyla sık sık gündeme gelen Sivaslılar, bu kez sosyal medyada veri odaklı içerikler üreten bir hesabın radarına takıldı.

Instagram’da ‘@veri_seli’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir sayfa, Sivas nüfusunun büyüklüğüne dikkat çekmek amacıyla sıra dışı bir beyin fırtınası başlattı. 'Tüm Sivaslılar el ele tutuşsa Türkiye’nin çevresini sarabilir mi?' sorusunu soran hesap, verilerle şu yanıtı verdi:

'Nüfusa kayıtlı Sivaslı sayısı 1.980.000. Kişi başı ortalama 1,5 metre boşluk kabul edelim. Bu bir varsayım.

Zincir toplam 2.969 kilometre eder.

Türkiye'nin çevresi, kıyılar dahil, 11.086 kilometre.

Zincir Boğaz'dan doğuya ilerliyor. İnsan zinciri kara sınırının uzunluğunu aşıyor ama tam turu tamamlanmıyor.

Hülasa, zincir tüm çevrenin ancak %26,8'ini kaplıyor.

Tam bir tur için 7,4 milyon kişi gerekirdi.'