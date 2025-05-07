Tüm Dünyada Viral Olan Telefondan Para Çekme Şakası Türkiye'de de Denendi

Kamera şakaları uzun yıllardır dünyada insanları en çok güldüren içeriklerin başında geliyor. Kimileri eşek şakası kıvamında olsa da şakaya maruz kalanların verdiği tepkiler bu kamera şakalarını popüler hale getiriyor. Son zamanlarda TikTok'ta yayılan rastgele insanların telefonlarına telefonlarını doğrultarak para çektiğini iddia edenler de çokça izleniyor. Bir virüs gibi dünyayı saran bu şakaya tepkiler de sert olabiliyor. Aynı şaka ülkemizde de denendi. Ancak tepki hem şaşırtmadı hem de üzdü...