Arıların Neden Bal Yapmadığını Oldukça Bilimsel Bir Şekilde Araştıran Tokatlı Üreticiler Mizah Şöleni Yaşattı

Tokatlı bal üreticileri, arıların neden bal yapmadığını anlamak için 'uzman bal bulucu Zaza Dayı'ya' başvurdular. Arıları anlamak için onlar gibi davranan ve bilimselliğinden hiç şüphe duyulmayan bu araştırmanın ardından hem video viral oldu, hem de goygoyculardan nasibini aldı.