Arıların Neden Bal Yapmadığını Oldukça Bilimsel Bir Şekilde Araştıran Tokatlı Üreticiler Mizah Şöleni Yaşattı
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Tokat'ta arıların neden bal yapmadığını araştırmak isteyen üreticiler, uzman bal bulucu Zaza Dayı'ya başvurdu.
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Oldukça bilimsel olan bu yöntem pek tabii ki milli sporumuz goygoydan da nasibini aldı:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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