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Arıların Neden Bal Yapmadığını Oldukça Bilimsel Bir Şekilde Araştıran Tokatlı Üreticiler Mizah Şöleni Yaşattı

Arıların Neden Bal Yapmadığını Oldukça Bilimsel Bir Şekilde Araştıran Tokatlı Üreticiler Mizah Şöleni Yaşattı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.05.2025 - 20:47

Tokatlı bal üreticileri, arıların neden bal yapmadığını anlamak için 'uzman bal bulucu Zaza Dayı'ya' başvurdular. Arıları anlamak için onlar gibi davranan ve bilimselliğinden hiç şüphe duyulmayan bu araştırmanın ardından hem video viral oldu, hem de goygoyculardan nasibini aldı.

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Tokat'ta arıların neden bal yapmadığını araştırmak isteyen üreticiler, uzman bal bulucu Zaza Dayı'ya başvurdu.

Oldukça bilimsel olan bu yöntem pek tabii ki milli sporumuz goygoydan da nasibini aldı:

Oldukça bilimsel olan bu yöntem pek tabii ki milli sporumuz goygoydan da nasibini aldı:
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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