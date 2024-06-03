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'TÜİK Enflasyonuna Güveniyor musunuz?' Anketi Yapıldı: İşte Sonuçlar!

'TÜİK Enflasyonuna Güveniyor musunuz?' Anketi Yapıldı: İşte Sonuçlar!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.06.2024 - 16:33

TÜİK, mayıs enflasyonunu açıkladı. Beklenenin üzerinde gelen enflasyon verisi yüzde 75,45 olurken, MetroPoll Araştırma, vatandaşın TÜİK'e güvenip güvenmediğini sorguladı.

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TÜİK, merakla beklenen mayıs ayı enflasyonunu açıkladı. Yüzde 75'in üzerine çıkan enflasyon verisinde tartışmalar sürerken, bir de anket ilgi çekti.

TÜİK, merakla beklenen mayıs ayı enflasyonunu açıkladı. Yüzde 75'in üzerine çıkan enflasyon verisinde tartışmalar sürerken, bir de anket ilgi çekti.

Enflasyon detayları burada.

MetroPoll Araştırma, yaptığı anketle TÜİK verilerine güvenilirliği ölçtü.

MetroPoll Araştırma, yaptığı anketle TÜİK verilerine güvenilirliği ölçtü.

Türkiye genelinde 1.700 kişiyle yapılan ankette, TÜİK'in, enflasyonu olduğu gibi açıkladığını düşünenler, katılımcıların sadece yüzde 11,1'i oldu.

TÜİK'in enflasyonu olduğundan düşük açıkladığını düşünenler yüzde 61,7 oranında katılımcı olarak dikkat çekti.

TÜİK'in enflasyonu olduğundan düşük açıkladığını düşünenler yüzde 61,7 oranında katılımcı olarak dikkat çekti.

Mayıs 2023 seçimlerinde oy verdikleri partiye göre katılımcıların düşünceleri de ilginçti. İktidar ortakları AK Parti ve MHP'nin seçmenleri arasındaki fark da ilgi çekti.

Mayıs 2023 seçimlerinde oy verdikleri partiye göre katılımcıların düşünceleri de ilginçti. İktidar ortakları AK Parti ve MHP'nin seçmenleri arasındaki fark da ilgi çekti.

TÜİK'in enflasyonu olduğundan düşük açıkladığını düşünen AK Parti seçmenleri yüzde 41,3 oranında olurken, gerçek enflasyonun açıklandığı düşünenler ise yine de yüzde 19 seviyesinde kaldı.

Genel seçimlerde MHP'ye oy verenlerin yüzde 57,9'u TÜİK'in enflasyonu düşük açıkladığını düşünüyor.

Genel seçimlerde MHP'ye oy verenlerin yüzde 57,9'u TÜİK'in enflasyonu düşük açıkladığını düşünüyor.
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TÜİK'in enflasyonu olduğundan düşük açıkladığını düşünenlerin oranının en yüksek olduğu parti, yüzde 82,3 ile İYİ Parti seçmeni olurken, DEM Parti'nin seçmeni yüzde 80,2 ve CHP seçmeni de yüzde 78 oranında oldu.

TÜİK'in enflasyonu olduğundan düşük açıkladığını düşünenlerin oranının en yüksek olduğu parti, yüzde 82,3 ile İYİ Parti seçmeni olurken, DEM Parti'nin seçmeni yüzde 80,2 ve CHP seçmeni de yüzde 78 oranında oldu.
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Siz, TÜİK'in enflasyonu için hangisini düşünüyorsunuz?

Siz, TÜİK'in enflasyonu için hangisini düşünüyorsunuz?

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