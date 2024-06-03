'TÜİK Enflasyonuna Güveniyor musunuz?' Anketi Yapıldı: İşte Sonuçlar!
'TÜİK Enflasyonuna Güveniyor musunuz?' Anketi Yapıldı: İşte Sonuçlar!
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TÜİK, merakla beklenen mayıs ayı enflasyonunu açıkladı. Yüzde 75'in üzerine çıkan enflasyon verisinde tartışmalar sürerken, bir de anket ilgi çekti.
MetroPoll Araştırma, yaptığı anketle TÜİK verilerine güvenilirliği ölçtü.
TÜİK'in enflasyonu olduğundan düşük açıkladığını düşünenler yüzde 61,7 oranında katılımcı olarak dikkat çekti.
Mayıs 2023 seçimlerinde oy verdikleri partiye göre katılımcıların düşünceleri de ilginçti. İktidar ortakları AK Parti ve MHP'nin seçmenleri arasındaki fark da ilgi çekti.
Genel seçimlerde MHP'ye oy verenlerin yüzde 57,9'u TÜİK'in enflasyonu düşük açıkladığını düşünüyor.
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TÜİK'in enflasyonu olduğundan düşük açıkladığını düşünenlerin oranının en yüksek olduğu parti, yüzde 82,3 ile İYİ Parti seçmeni olurken, DEM Parti'nin seçmeni yüzde 80,2 ve CHP seçmeni de yüzde 78 oranında oldu.
Siz, TÜİK'in enflasyonu için hangisini düşünüyorsunuz?
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