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TÜİK'in Enflasyon Verilerinde Madde Fiyatlarını Açıklamaması Yeniden Gündeme Geldi

TÜİK'in Enflasyon Verilerinde Madde Fiyatlarını Açıklamaması Yeniden Gündeme Geldi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.06.2024 - 15:09

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) madde sepetindeki fiyatları Nisan 2022'den bu yana açıklamıyor. Sosyal medyada enflasyon verisi sonrası fiyatlar yeniden gündeme geldi.

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TÜİK, mayıs ayı enflasyon verisini açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 75,45 olurken, TÜFE verisinin içindeki madde sepetinde fiyatlar yeniden gündeme geldi.

TÜİK, mayıs ayı enflasyon verisini açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 75,45 olurken, TÜFE verisinin içindeki madde sepetinde fiyatlar yeniden gündeme geldi.

Mayıs enflasyon verisi detayları burada.

TÜİK, Nisan 2022'den bu yana madde sepetindeki fiyatları güncellemiyor.

TÜİK, Nisan 2022'den bu yana madde sepetindeki fiyatları güncellemiyor.

Her enflasyon verisi sonrasında gündeme gelen bu durumu, DİSK mahkemeye taşımıştı. Davanın sonuçlanması sonrası verilerin açıklanması beklenirken, halen fiyatlar açıklanmaması sosyal medyada yorumlara neden oldu.

Her enflasyon verisi sonrasında gündeme gelen bu durumu, DİSK mahkemeye taşımıştı. Davanın sonuçlanması sonrası verilerin açıklanması beklenirken, halen fiyatlar açıklanmaması sosyal medyada yorumlara neden oldu.
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TÜİK, madde fiyatlarının Avrupa'da Eurostat tarafından da açıklanmadığını belirterek 2022 yılında uygulamayı sonlandırmıştı.

TÜİK, madde fiyatlarının Avrupa'da Eurostat tarafından da açıklanmadığını belirterek 2022 yılında uygulamayı sonlandırmıştı.
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Öncesinde madde sepetinde bulunan ve enflasyon hesaplamasına dahil edilen tüm verilerin piyasadan alınan fiyatları paylaşılıyordu.

Öncesinde madde sepetinde bulunan ve enflasyon hesaplamasına dahil edilen tüm verilerin piyasadan alınan fiyatları paylaşılıyordu.
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2021 yılı sonlarından başlayan enflasyondaki yükselişle TÜİK tartışmaların odağına taşınmış, başkan değişikliğinin ardından da fiyat açıklamaları sonlanmıştı.

2021 yılı sonlarından başlayan enflasyondaki yükselişle TÜİK tartışmaların odağına taşınmış, başkan değişikliğinin ardından da fiyat açıklamaları sonlanmıştı.
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DİSK de her ay olduğu gibi fiyatların açıklanmadığına vurgu yaptı.

DİSK de her ay olduğu gibi fiyatların açıklanmadığına vurgu yaptı.
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Madde fiyatlarının açıklanmaması hissedilen enflasyonla ilgili soru işaretlerini de sürdürüyor.

Madde fiyatlarının açıklanmaması hissedilen enflasyonla ilgili soru işaretlerini de sürdürüyor.
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TÜİK, her ay madde sepetinde bulunan ürünlerin fiyatlarını piyasadan anket yöntemiyle toplayarak hesaplama yapıyor.

TÜİK, her ay madde sepetinde bulunan ürünlerin fiyatlarını piyasadan anket yöntemiyle toplayarak hesaplama yapıyor.
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Sizce TÜİK'in fiyatları açıklaması enflasyon verisinde ne kadar etkili olur?

Sizce TÜİK'in fiyatları açıklaması enflasyon verisinde ne kadar etkili olur?
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Yorumlara bekliyoruz.

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