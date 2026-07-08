Trump'ın Önünde Esas Duruşa Geçtiği Türk Korgeneralin Köyünde Gurur Dolu Anlar Yaşandı
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NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen karşılama sırasında 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ahmet Kurumahmut'u görünce selam verip esas duruşa geçti. O anlar Kurumahmut'un köyünde coşkuyla karşılandı.
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O anlar kameralara böyle yansıdı.
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Kurumahmut'un köyünün Facebook grubunda ise gurur ve sevinç hakimdi.
Tabii bu paylaşım sosyal medyada da dikkat çekti
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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